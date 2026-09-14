Echaron a L-Gante de Masterchef: el comunicado de Telefe

Telefe emitió una sorpresiva resolución para desligar al referente del RKT, L-Gante, antes del estreno del certamen gastronómico. A través de un mensaje en sus redes sociales, la señal sostuvo: “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”.
Las alarmas se encendieron cuando el músico faltó a la sesión fotográfica del programa y a un encuentro clave. Según la periodista Paula Varela, “la realidad es que Telefe lo echó; por la situación en la que él se encuentra, el canal decide sacarlo”.
Desde el entorno del cantante argumentaron inconvenientes de salud personales y de su pequeña hija para justificar la inasistencia. La comunicadora de Intrusos profundizó las causas al sostener que “dijeron que tenía un tema de salud y lo mismo pasó con su hijita, tenía un compromiso relacionado con ella y no pudo ir”.
Por su parte, allegados al intérprete negaron un conflicto drástico y sugirieron un cortocircuito en los números del contrato. Su amigo cercano Luis Perdomo desmintió los rumores de despido y remarcó públicamente que “las cosas con Telefe están mejor que nunca”.
Pese a los intentos por suavizar el impacto mediático, en la emisora primó el malestar por los desplantes previos a las grabaciones. La salida prematura de Elián Valenzuela obligó a reestructurar la nómina de concursantes que competirán bajo la conducción de Wanda Nara.
Elian Valenzuela, alias L-Gante, había sido confirmado en Masterchef.
Quiénes son los participantes que siguen en MasterChef Celebrity
La lista de competidores mantiene a destacadas personalidades de la música, como Alejandro Lerner, el referente de la cumbia y cantante de Mala Fama, Hernán Coronel, y el cordobés Luck Ra. La actuación y el humor están representados por Diego Ramos, Lizy Tagliani, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta y Martín “Campi” Campilongo.
El ámbito periodístico y la locución aportan nombres de peso que buscarán lucirse en las cocinas de Telefe. Figuran entre los confirmados las periodistas Luciana Geuna y Paula Trápani, la conductora Karina Mazzocco, la locutora Elizabeth “La Negra” Vernaci y la panelista Josefina “China” Ansa.
Las plataformas digitales y los contenidos jóvenes suman al influencer Grego Rossello, a Martita Fort y a la ex Gran Hermano, Julieta Poggio. La actriz Julieta Nair Calvo y la modelo Rocío Robles también completan el grupo de figuras ajenas a la gastronomía profesional.
El periodismo deportivo y el deporte dicen presente con el relator Pablo Giralt, la periodista Morena Beltrán y el exfutbolista Pablo Migliore. Todos ellos buscarán convencer al jurado técnico integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y la debutante Maru Botana.
El certamen aguarda el desenlace de Gran Hermano Generación Dorada para poner en marcha sus jornadas intensivas de grabación. Sin la presencia de L-Gante, los 23 famosos restantes alistan sus cocinas para disputar el codiciado trofeo del reality culinario.