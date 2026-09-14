Echaron a L-Gante de Masterchef: el comunicado de Telefe

Una inesperada decisión del canal encendió la polémica tras ausencias injustificadas, dejando al descubierto fuertes contradicciones sobre el abrupto final del músico.

Telefe emitió una sorpresiva resolución para desligar al referente del RKT, L-Gante, antes del estreno del certamen gastronómico. A través de un mensaje en sus redes sociales, la señal sostuvo: “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity” .

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Las alarmas se encendieron cuando el músico faltó a la sesión fotográfica del programa y a un encuentro clave. Según la periodista Paula Varela, “la realidad es que Telefe lo echó; por la situación en la que él se encuentra, el canal decide sacarlo” .

Desde el entorno del cantante argumentaron inconvenientes de salud personales y de su pequeña hija para justificar la inasistencia. La comunicadora de Intrusos profundizó las causas al sostener que “dijeron que tenía un tema de salud y lo mismo pasó con su hijita, tenía un compromiso relacionado con ella y no pudo ir” .

Por su parte, allegados al intérprete negaron un conflicto drástico y sugirieron un cortocircuito en los números del contrato. Su amigo cercano Luis Perdomo desmintió los rumores de despido y remarcó públicamente que “las cosas con Telefe están mejor que nunca” .

Pese a los intentos por suavizar el impacto mediático, en la emisora primó el malestar por los desplantes previos a las grabaciones. La salida prematura de Elián Valenzuela obligó a reestructurar la nómina de concursantes que competirán bajo la conducción de Wanda Nara.

Elian Valenzuela, alias L-Gante, había sido confirmado en Masterchef.

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La lista de competidores mantiene a destacadas personalidades de la música, como Alejandro Lerner, el referente de la cumbia y cantante de Mala Fama, Hernán Coronel, y el cordobés Luck Ra. La actuación y el humor están representados por Diego Ramos, Lizy Tagliani, Pachu Peña, Nazareno Casero, Sebastián Presta y Martín “Campi” Campilongo.

El ámbito periodístico y la locución aportan nombres de peso que buscarán lucirse en las cocinas de Telefe. Figuran entre los confirmados las periodistas Luciana Geuna y Paula Trápani, la conductora Karina Mazzocco, la locutora Elizabeth “La Negra” Vernaci y la panelista Josefina “China” Ansa.

Las plataformas digitales y los contenidos jóvenes suman al influencer Grego Rossello, a Martita Fort y a la ex Gran Hermano, Julieta Poggio. La actriz Julieta Nair Calvo y la modelo Rocío Robles también completan el grupo de figuras ajenas a la gastronomía profesional.

El periodismo deportivo y el deporte dicen presente con el relator Pablo Giralt, la periodista Morena Beltrán y el exfutbolista Pablo Migliore. Todos ellos buscarán convencer al jurado técnico integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y la debutante Maru Botana.

El certamen aguarda el desenlace de Gran Hermano Generación Dorada para poner en marcha sus jornadas intensivas de grabación. Sin la presencia de L-Gante, los 23 famosos restantes alistan sus cocinas para disputar el codiciado trofeo del reality culinario.