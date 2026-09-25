Preocupación: fue finalista de Gran Hermano y hoy pasa por un duro momento Un recordado concursante de la casa más famosa atraviesa horas complejas por un imprevisto cuadro que afectó su estado general. Agregar C5N en









Un finalista del reality se encuentra en un delicado estado de salud. Telefe

Mauricio Guirao atraviesa horas de profunda preocupación tras haber sido intervenido quirúrgicamente de urgencia a causa de un cuadro infeccioso delicado. El exfinalista de Gran Hermano, que desde hace más de tres años le da batalla a un tipo de cáncer muy agresivo, sufrió una descompensación imprevista que puso en riesgo su vida. La gravedad del cuadro obligó a los médicos a actuar con rapidez para evitar un desenlace fatal.

El exparticipante detalló el origen de esta urgencia médica a través de un desgarrador mensaje en sus redes sociales. Un microorganismo ingresó a su cuerpo por una pequeña herida en la nalga y derivó en un absceso que avanzó a gran velocidad por su pierna hasta la rodilla. La propagación de la infección fue tan acelerada que el equipo sanitario decidió operarlo de manera inmediata en la clínica.

El joven permanece en observación con dos drenajes para frenar el avance bacterial y controlar la zona afectada mientras continúa con su proceso de recuperación. En medio de la incertidumbre, la compañía incondicional de su madre se volvió su pilar fundamental para contener el miedo. Asimismo, el mediático agradeció el apoyo constante de sus seguidores y las donaciones recibidas para los insumos.

El ex Gran Hermano venía mostrando una evolución positiva gracias al tratamiento oncológico, logrando limpiar las lesiones del hígado y los pulmones junto con una reducción del tumor en el colon. Sin embargo, las bajadas de defensas provocadas por la quimioterapia lo dejaron sumamente vulnerable ante este tipo de microorganismos. Pese al susto, el joven confía plenamente en salir adelante con asistencia médica.

El duro momento que vive Mauricio Guirao Mauricio Guirao afronta una complicada prueba de salud al tener que ingresar de urgencia al quirófano a causa de una bacteria severa. El ex participante de Gran Hermano, que batalla contra un cáncer agresivo desde hace más de tres años, sufrió una infección que se originó en la nalga y se extendió hasta la rodilla.