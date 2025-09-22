Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron La productora cinematográfica quedó expuesta luego de conocerse un aspecto fundamental de su próxima entrega de Los Vengadores.







Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026. Marvel Studios

La productora cinematográfica Marvel Studios sufrió la filtración de las primeras imágenes de la película Avengers: Doomsday y esto no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se mostró cómo serán las apariencias de los primeros protagonistas de Los Vengadores.

A través de su cuenta de Instagram, fue Giovanna Ponci (@giponci), artista de maquillaje y peluquería de efectos especiales y belleza de Marvel, quien filtró la imagen en cuestión. De esta manera, se pudo observar un bolso entregado por la productora, el cual tiene bordado en uno de sus costados a los protagonistas de la película, ante lo que expresó: "Finalmente puedo mostrar esto".

En orden de izquierda a derecha y por filas, los personajes en cuestión fueron los siguientes: Doctor Doom, Reed Richards, Bucky Barnes, Yelena Belova, Magneto, Beast, Ghost; Thor, Sue Storm, Shuri, Alexei Shostakov/Red Guardian, Charles Xavier, Cyclops, Falcon; Captain America, Ben Grimm, Shang-Chi, M'Baku, Gambit, Nightcrawler, Sentry; Ant-Man, Johnny Storm, Loki, Namor, Mystique, John Walker y Franklin Richards. Así, quedó en claro la importancia de cada uno de los mencionados.

Avengers Doomsday primeras imágenes Marvel Captura Instagram (@giponci)

Por otro lado, esto provocó un sinfín de teorías, ya que se cree que Marvel todavía se está guardando muchos actores y actrices que también estarán en Avengers: Doomsday. Ante esto, una de las principales apunta a que del otro lado del bolso están los otros personajes que todavía no aparecieron en ninguna imagen oficial.