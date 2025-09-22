Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron

La productora cinematográfica Marvel Studios sufrió la filtración de las primeras imágenes de la película Avengers: Doomsday y esto no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se mostró cómo serán las apariencias de los primeros protagonistas de Los Vengadores.
A través de su cuenta de Instagram, fue Giovanna Ponci (@giponci), artista de maquillaje y peluquería de efectos especiales y belleza de Marvel, quien filtró la imagen en cuestión. De esta manera, se pudo observar un bolso entregado por la productora, el cual tiene bordado en uno de sus costados a los protagonistas de la película, ante lo que expresó: "Finalmente puedo mostrar esto".
En orden de izquierda a derecha y por filas, los personajes en cuestión fueron los siguientes: Doctor Doom, Reed Richards, Bucky Barnes, Yelena Belova, Magneto, Beast, Ghost; Thor, Sue Storm, Shuri, Alexei Shostakov/Red Guardian, Charles Xavier, Cyclops, Falcon; Captain America, Ben Grimm, Shang-Chi, M'Baku, Gambit, Nightcrawler, Sentry; Ant-Man, Johnny Storm, Loki, Namor, Mystique, John Walker y Franklin Richards. Así, quedó en claro la importancia de cada uno de los mencionados.
Avengers Doomsday primeras imágenes Marvel
Captura Instagram (@giponci)
Por otro lado, esto provocó un sinfín de teorías, ya que se cree que Marvel todavía se está guardando muchos actores y actrices que también estarán en Avengers: Doomsday. Ante esto, una de las principales apunta a que del otro lado del bolso están los otros personajes que todavía no aparecieron en ninguna imagen oficial.
Tom Holland sufrió una conmoción cerebral luego de un grave accidente en un set de Marvel
El actor británico Tom Holland sufrió una conmoción cerebral luego de un grave accidente en el set de Spider-Man: Brand New Day y la productora cinematográfica Marvel Studios decidió frenar las filmaciones por tiempo indefinido con el objetivo de recuperar a su principal protagonista de la mejor manera posible.
Tom Holland Spider-Man: Brand New Day Marvel
Redes sociales