Marvel sufrió la filtración de las primeras imágenes de Avengers: Doomsday y los fans se sorprendieron

La productora cinematográfica quedó expuesta luego de conocerse un aspecto fundamental de su próxima entrega de Los Vengadores.

Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

Avengers: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo en 2026.

Marvel Studios

La productora cinematográfica Marvel Studios sufrió la filtración de las primeras imágenes de la película Avengers: Doomsday y esto no tardó en ser viral en redes sociales, ya que se mostró cómo serán las apariencias de los primeros protagonistas de Los Vengadores.

Hay una razón por la cual la primera película de Iron Man aparece y desaparece de todos los servicios de Streaming, incluyendo Disney Plus: la casa del ratón más famoso del mundo no levantó el Universo Cinematográfico de Marvel, sino que fueron ellos solos con la ayuda de la Paramount.
A través de su cuenta de Instagram, fue Giovanna Ponci (@giponci), artista de maquillaje y peluquería de efectos especiales y belleza de Marvel, quien filtró la imagen en cuestión. De esta manera, se pudo observar un bolso entregado por la productora, el cual tiene bordado en uno de sus costados a los protagonistas de la película, ante lo que expresó: "Finalmente puedo mostrar esto".

En orden de izquierda a derecha y por filas, los personajes en cuestión fueron los siguientes: Doctor Doom, Reed Richards, Bucky Barnes, Yelena Belova, Magneto, Beast, Ghost; Thor, Sue Storm, Shuri, Alexei Shostakov/Red Guardian, Charles Xavier, Cyclops, Falcon; Captain America, Ben Grimm, Shang-Chi, M'Baku, Gambit, Nightcrawler, Sentry; Ant-Man, Johnny Storm, Loki, Namor, Mystique, John Walker y Franklin Richards. Así, quedó en claro la importancia de cada uno de los mencionados.

Avengers Doomsday primeras imágenes Marvel

Por otro lado, esto provocó un sinfín de teorías, ya que se cree que Marvel todavía se está guardando muchos actores y actrices que también estarán en Avengers: Doomsday. Ante esto, una de las principales apunta a que del otro lado del bolso están los otros personajes que todavía no aparecieron en ninguna imagen oficial.

