IR A
IR A

¿Nuevo Capitán América? Qué pasaría con Chris Evans en Marvel para el estreno de Avengers Doomsday

El misterio sobre el regreso del actor al universo Marvel en Vengadores: Doomsday vuelve a cobrar fuerza con nuevos informes que apuntan a un papel muy diferente al de Capitán América.

Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad

Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América. 

Marvel Studios
  • El rodaje de Vengadores: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, ha concluido, y su estreno está previsto para diciembre de 2026.
  • Se estrenará el 18 de diciembre de 2026, mientras que su secuela, Vengadores: Secret Wars, llegará un año después, el 17 de diciembre de 2027.
  • Aunque Marvel Studios no ha confirmado oficialmente el regreso de Chris Evans, los rumores sobre su participación no dejan de crecer.
  • Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América.

El rodaje de Vengadores: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, ha concluido, y su estreno está previsto para diciembre de 2026. Aunque Marvel Studios no ha confirmado oficialmente el regreso de Chris Evans, los rumores sobre su participación no dejan de crecer.

El debut de Wonder Man en Disney+ podría marcar un cambio importante en la saturación de historias de superhéroes, al ofrecer una propuesta más reflexiva y autoconsciente del género.
Te puede interesar:

Wonder Man estrenó un nuevo tráiler: qué reveló Marvel con el último avance

Vengadores: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026, mientras que su secuela, Vengadores: Secret Wars, llegará un año después, el 17 de diciembre de 2027. El misterio sobre la posible vuelta de este famoso actor al universo Marvel en Vengadores: Doomsday vuelve a cobrar fuerza con nuevos informes que apuntan a un papel muy diferente al de Capitán América.

Vengadores Avengers Doomsday now in production

Cuáles son los rumores de Marvel que rodean a Chris Evans para Avengers Doomsday

Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América. El periodista Jeff Sneider fue el primero en mencionar este posible papel, y ahora el informante Daniel Richtman refuerza la misma teoría, lo que da más peso a la especulación.

Sin embargo, aún no hay confirmación oficial. También circulan teorías que sugieren que Evans podría interpretar a Capitán Hydra o incluso tener más de un papel en la película, pero por el momento esto va más por el camino de los deseos de fans.

chris-evans-tout-111224-2015b1c602064553bd8a181425a57927.jpg
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

2025 ha sido un año algo extraño para el Universo Cinematográfico de Marvel: aunque ha recibido elogios por Thunderbolts* y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ninguna ha logrado brillar a lo grande en taquilla.

Marvel tiene al menos dos estrenos para hacer en Disney+ antes que termine el 2025: ¿cuáles son?

Stan añadió que se siente “afortunado” de que su trabajo más refinado en películas como “El aprendiz” y “Un hombre diferente” llegara más tarde en la vida.

Un famoso actor de Marvel se despegó de su personaje y amplió su horizonte: dijo que fue un gran primer paso en su carrera

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
play

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

Marvel habría filtrado por error al villano de Avengers Secret Wars: de quién se trata

Una estrella de Hollywood estará en Avengers: Doomsday﻿ y se retirará del cine.
play

Estrella de Hollywood se retirará del cine tras Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

últimas noticias

play
Ahora, llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 1996 que marcó historia en los cines en su momento, se trata de Tiempo de matar, y en este momento ya está disponible en este sitio web. 

Tiempo de matar llegó a Netflix y es tendencia: de qué se trata la película de 1996

Hace 10 minutos
El monto del descuento se aplica automáticamente al momento del pago y puede distribuirse en más de una compra.

Cuenta DNI ya anunció los vouchers que alcanzan el 40% de descuento para las compras navideñas: cómo funcionan

Hace 15 minutos
La historia detrás de uno de los criminales más temidos

Era un vecino ejemplar pero tras su fachada de payaso cometía crímenes horribles: cuál es la historia de John Wayne Gacy

Hace 17 minutos
En noviembre habrá varios feriados locales

Confirman que será feriado el martes 18 de noviembre: qué se conmemora y quiénes lo disfrutarán

Hace 29 minutos
Argentina es el segundo país latinoamericano que más efectivo utiliza.

Uso de efectivo: cómo se ubica Argentina en el ranking mundial

Hace 40 minutos