¿Nuevo Capitán América? Qué pasaría con Chris Evans en Marvel para el estreno de Avengers Doomsday

Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América. El rodaje de Vengadores: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, ha concluido, y su estreno está previsto para diciembre de 2026. Aunque Marvel Studios no ha confirmado oficialmente el regreso de Chris Evans, los rumores sobre su participación no dejan de crecer.

Vengadores: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026, mientras que su secuela, Vengadores: Secret Wars, llegará un año después, el 17 de diciembre de 2027. El misterio sobre la posible vuelta de este famoso actor al universo Marvel en Vengadores: Doomsday vuelve a cobrar fuerza con nuevos informes que apuntan a un papel muy diferente al de Capitán América.

Cuáles son los rumores de Marvel que rodean a Chris Evans para Avengers Doomsday Todo apunta a que Evans podría volver como Nomad, una identidad que su personaje, Steve Rogers, adoptó en los cómics tras dejar atrás el escudo del Capitán América. El periodista Jeff Sneider fue el primero en mencionar este posible papel, y ahora el informante Daniel Richtman refuerza la misma teoría, lo que da más peso a la especulación.

Sin embargo, aún no hay confirmación oficial. También circulan teorías que sugieren que Evans podría interpretar a Capitán Hydra o incluso tener más de un papel en la película, pero por el momento esto va más por el camino de los deseos de fans.

chris-evans-tout-111224-2015b1c602064553bd8a181425a57927.jpg