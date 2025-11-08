IR A
Marvel tiene al menos dos estrenos para hacer en Disney+ antes que termine el 2025: ¿cuáles son?

Aunque Los 4 Fantásticos: Primeros pasos marca el último gran estreno para Marvel este 2025 en Disney+, aún quedan cositas por llegar antes de que te comas las uvas.

2025 ha sido un año algo extraño para el Universo Cinematográfico de Marvel: aunque ha recibido elogios por Thunderbolts* y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, ninguna ha logrado brillar a lo grande en taquilla.

Pero eso no quiere decir que ya no tengamos nada nuevo de Marvel para ver antes de que termine el año, si bien los contenidos que quedan son de corte más familiar o para los peques de la casa.

La siguiente parada marvelita en la plataforma de streaming de Disney es Iron Man y su Superequipo, que llega la semana que viene, el miércoles 12 de noviembre, para facilitar el acceso al personaje a las nuevas generaciones. Esa misma semana, el viernes 14, se estrena LEGO Marvel Avengers: Strange Tails, el nuevo especial ladrillero que convierte a los personajes de Marvel en minifiguras de LEGO para vivir una aventura plagada de humor.

Qué estrenos tiene Marvel para lo que resta del año en Disney+

Marvel aún tiene contenido que ofrecer en Disney+ este año. Por último, aunque no es un estreno en el sentido estricto de la palabra, queda por terminar la temporada 4 de Spidey y su Superequipo, la serie de animación familiar centrada en los superhéroes arácnidos más populares.

Además, en algunos países estará disponible desde el viernes 14 Madame Web, la película del Universo Spider-Man de Sony encabezada por Dakota Johnson. En España no está anunciada en el momento de redactar este artículo.

Será ya en 2026 cuando tengamos la próxima cita de altura con el Universo Cinematográfico de Marvel, con Wonder Man, la primera serie de la Casa de las Ideas en estrenarse el año que viene tras sufrir un leve retraso. Se estrenará el 20 de enero.

