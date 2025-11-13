Alerta verano: se reportaron los primeros cuatro casos de dengue en Buenos Aires Las autoridades sanitarias informaron que "la situación se mantiene en un escenario de bajo riesgo, teniendo en cuenta que no se registraron casos autóctonos durante las últimas 11 semanas". De todos modos, remarcaron que hay que mantener la prevención para evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Por







El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmó este jueves que ya se reportaron los primeros cuatro casos de dengue de esta temporada primavera-verano. Además, hubo otra persona contagiada en Entre Ríos.

Según la información del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de esta semana, los cinco contagios confirmados que se reportaron corresponden al total de 390 que las autoridades sanitarias tenían bajo sospecha. Por el momento, informaron que "la situación se mantiene en un escenario de bajo riesgo, teniendo en cuenta que no se registraron casos autóctonos durante las últimas 11 semanas y que el descenso respecto de los últimos dos años da cuenta de una interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida en el país”.

De todos modos, el BEN remarcó la recomendación de sostener la prevención para reducir la presencia del mosquito del Aedes aegypti, el vector que transmite la enfermedad.

Para que haya epidemia de dengue se necesitan dos cosas: personas infectadas y mosquitos que transmitan el virus. Estos proliferan durante los meses más cálidos y húmedos; es decir, en primavera, verano y parte del otoño, que es cuando se generan las condiciones que permiten la aparición de brotes. Desde la reemergencia del dengue en la Argentina, en 1997, 2023 y 2024 fueron las temporadas epidémicas con mayor número de casos, aproximadamente el 82% del total de los acumulados en la serie histórica.

En la Provincia de Buenos Aires, una de las que en temporadas pasadas tuvo más casos, se provee inmunización gratuita para personas de 15 a 59 años que vivan en esa jurisdicción y se hayan registrado en el programa “Mi salud digital Bonaerense”.