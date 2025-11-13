13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi estará frente a Angola: "Luego jugarán los chicos que menos conocemos"

El entrenador de la Selección argentina habló en conferencia de prensa tras el arribo de la delegación a Luanda y dio algunas pistas de la formación que pondrá en el último amistoso del año.

Por
Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa luego de que la delegación llegara a Luanda, la capital de Angola, para el último amistoso del año de la Albiceleste. Dio algunas pistas del 11 titular y confirmó que Lionel Messi será titular: "Jugarán muchos campeones del mundo", expresó.

Dibu Martínez, ¿a Boca? Los guiños que ilusionan a los hinchas.
Te puede interesar:

Aseguran que el Dibu Martínez podría volver a Argentina tras el Mundial: los guiños que ilusionan a los hinchas de Boca

En la apertura de la fecha FIFA de noviembre, donde la Albiceleste jugará un solo amistoso frente al conjunto africano, Scaloni confirmó que saldrá al campo de juego con "un equipo totalmente de confianza, que ha jugado mucho junto, muchos campeones del mundo dentro de la cancha" para luego realizar algunas variantes que servirán como pruebas, antes del sorteo del Mundial 2026.

"En base a cómo se dé el partido la idea es que puedan jugar los chicos que menos conocemos. Para eso están estos partidos y porque confiamos, según lo que vimos en los entrenamientos, que son chicos valiosos", afirmó el entrenador a poco de arribar al país en el sur de África.

Embed

De cara al choque que tendrá lugar este viernes 14 de noviembre a las 13 horas de la Argentina en el estadio 11 de Novembro y que significará la última presentación del elenco nacional hasta 2026, Scaloni se refirió a la esperada participación del astro argentino Lionel Messi: “Va a jugar, no sé cuántos minutos, pero va a ser de la partida seguramente, después se verá. La gente lo va a poder ver".

En cuanto al rival africano, agregó: “Los jugadores de Angola sí los conozco, tiene jugadores en muy buenos equipos de Europa, liga de Italia, España. Jugadores conocidos, con buenas individualidades. Será un rival complicado. En el fútbol la superioridad hay que plasmarla, e intentar hacerlo bien mañana, para eso vinimos”.

Finalmente, concluyó: “Los partidos hay que jugarlos, se llama amistoso pero es el nombre solo, hay que jugarlos y dar el máximo. Los jugadores se tienen que mostrar con el entrenador para estar en la lista del Mundial, será difícil y duro”.

Embed

Argentina viene de disputar dos amistosos en la fecha FIFA de octubre, tras ganar de punta a punta las Eliminatorias Sudamericanas y conseguir varias fechas antes el boleto al Mundial 2026. El equipo que dirige Scaloni le ganó a Venezuela, por 1-0, con gol de Giovani Lo Celso, mientras que no tuvo rival ante Puerto Rico y lo vapuleó por 6-0 en su gira por Estados Unidos.

Los convocados de la Selección argentina para enfrentar a Angola

  • Arqueros: Gerónimo Rulli y Walter Benítez.
  • Defensores: Nahuel Molina, Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico.
  • Mediocampistas: Valentín Barco, Alexis Mac Allister, Máximo Perrone, Rodrigo de Paul, Thiago Almada, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz.
  • Delanteros: Lionel Messi, Giuliano Simeone, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Joaquín Panichelli.

Los partidos de la selección argentina antes del Mundial 2026

  • Argentina vs. Angola - Amistoso internacional - 14 de noviembre a las 13 - Luanda, Angola.
  • Argentina vs. España - Finalissima - Entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 - Sede a confirmar.
  • Argentina vs. México - Amistoso internacional - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
  • Argentina vs. Honduras - Amistoso internacional - 1° y el 9 de junio de 2026 - Sede a definir.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El goleador Lautaro Martínez sorprendió con su estilo.

Lautaro Martínez impuso tendencia con un buzo oversize que captó la atención de todos

Los pibes de la Sub 17 junto a la hinchada que hace el aguante en Qatar.

La Selección argentina Sub 17 arrasó en la fase de grupo y va por más: quién será su rival en 16vos de final

Un futbolista de la Selección argentina se refirió a Boca.

Una figura de la Selección argentina afirmó que lo llamó Juan Román Riquelme para ir a Boca

La Pulga se ilusiona con jugar el Mundial 2026.

Messi no descarta jugar el Mundial, pero lanzó una dura advertencia: "No quiero..."

Scaloni armó una lista con varias ausencias para enfrentar a Angola.

El verdadero motivo por el que Scaloni no convocó a jugadores del fútbol local para el partido contra Angola

El Cuti impactó con un look Louis Vuitton de pies a cabeza.

El Cuti Romero, a puro lujo: el look de Louis Vuitton que muchos buscarán copiar

Rating Cero

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.

"Están podridos": se produjo un escándalo en Disney por los malos manejos de la China Suárez

Vine volvió a la vida y cambió su nombre a Divine: ¿peligra TikTok?

Vine volvió a la vida: se confirmó el regreso del TikTok original

Martín Demichelis, Facundo Bono y Evangelina Anderson. 

Demichelis y su una demostración de amor pública a Facundo, su primer hijo

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

últimas noticias

El bloqueo presupuestario se extendió por 43 días.

Fin del shutdown en Estados Unidos: vuelve la ayuda alimentaria y se reincorporan cientos de miles de empleados públicos

Hace 15 minutos
Referente del fútbol infantil en Berazategui, ya estuvo involucrado en otros hechos de violencia.

Terror en Berazategui: quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

Hace 16 minutos
Los cinco contagios confirmados que se reportaron corresponden al total de 390 que las autoridades sanitarias tenían bajo sospecha

Alerta verano: se reportaron los primeros cuatro casos de dengue en Buenos Aires

Hace 45 minutos
La mujer tenía 38 años y fue encontrada semienterrada en Necochea.

"Morocha, ¿cómo estás?": la aberrante coartada del acusado de femicidio de Débora Bulacio

Hace 1 hora
Esta semana, llegó al Mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota estadounidense.

Estados Unidos anunció la operación "Lanza del Sur", una nueva escalada de tensiones con Venezuela

Hace 1 hora