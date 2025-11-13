Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi estará frente a Angola: "Luego jugarán los chicos que menos conocemos" El entrenador de la Selección argentina habló en conferencia de prensa tras el arribo de la delegación a Luanda y dio algunas pistas de la formación que pondrá en el último amistoso del año. Por







Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa luego de que la delegación llegara a Luanda, la capital de Angola, para el último amistoso del año de la Albiceleste. Dio algunas pistas del 11 titular y confirmó que Lionel Messi será titular: "Jugarán muchos campeones del mundo", expresó.

En la apertura de la fecha FIFA de noviembre, donde la Albiceleste jugará un solo amistoso frente al conjunto africano, Scaloni confirmó que saldrá al campo de juego con "un equipo totalmente de confianza, que ha jugado mucho junto, muchos campeones del mundo dentro de la cancha" para luego realizar algunas variantes que servirán como pruebas, antes del sorteo del Mundial 2026.

"En base a cómo se dé el partido la idea es que puedan jugar los chicos que menos conocemos. Para eso están estos partidos y porque confiamos, según lo que vimos en los entrenamientos, que son chicos valiosos", afirmó el entrenador a poco de arribar al país en el sur de África.

De cara al choque que tendrá lugar este viernes 14 de noviembre a las 13 horas de la Argentina en el estadio 11 de Novembro y que significará la última presentación del elenco nacional hasta 2026, Scaloni se refirió a la esperada participación del astro argentino Lionel Messi: "Va a jugar, no sé cuántos minutos, pero va a ser de la partida seguramente, después se verá. La gente lo va a poder ver".

En cuanto al rival africano, agregó: “Los jugadores de Angola sí los conozco, tiene jugadores en muy buenos equipos de Europa, liga de Italia, España. Jugadores conocidos, con buenas individualidades. Será un rival complicado. En el fútbol la superioridad hay que plasmarla, e intentar hacerlo bien mañana, para eso vinimos”.