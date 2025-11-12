IR A
Marvel planea un tráiler especial para Avengers: Doomsday que sorprenderá a todos: cómo será

Con el tráiler, la empresa planea algo inédito y el avance llega con el Doctor Doom al frente. Además, hay un secreto que puede alterar el MCU.

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

Kevin Feige y los Russo eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico.

  • Marvel se prepara para patear el tablero otra vez: el primer tráiler de Avengers: Doomsday llega a finales de año y promete cambiar todo lo que conocíamos del MCU.
  • El avance llega con el Doctor Doom al frente, pero hay un secreto que puede alterar el Universo Cinematográfico de Marvel.
  • La confirmación vino de Collider: el tráiler de Avengers: Doomsday va a salir el 19 de diciembre de 2025, exclusivamente en cines y antes de las funciones de Avatar: Fuego y cenizas.
  • Eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico, hacer que ver el tráiler sea en sí mismo una experiencia. Y no es casualidad que lo hagan junto a Avatar: Fuego y cenizas, otro tanque de Disney.

Marvel se prepara para patear el tablero otra vez: el primer tráiler de Avengers: Doomsday llega a finales de año y promete cambiar todo lo que conocíamos del MCU. Pero detrás del estreno, Disney esconde una jugada mucho más grande, una que podría marcar el fin de una era… y el comienzo de algo totalmente distinto.

Marvel ha querido rendir homenaje a seis de los más representativos.
Con el tráiler de Avengers: Doomsday, Marvel planea algo inédito. El avance llega con el Doctor Doom al frente, pero hay un secreto que puede alterar el Universo Cinematográfico de Marvel.

kevin-feige-conocido-ser-presidente-marvel-studios_98

Qué planes tiene Marvel para el lanzamiento del tráiler de Avengers: Doomsday

La confirmación vino de Collider: el tráiler de Avengers: Doomsday va a salir el 19 de diciembre de 2025, exclusivamente en cines y antes de las funciones de Avatar: Fuego y cenizas. Por ahora, no se sube online el mismo día, lo cual rompe con la costumbre del MCU desde 2012, cuando todo estreno grande se lanzaba directo en YouTube y se medía por cantidad de reproducciones y memes.

Avengers Doomsday
Tras el éxito monumental de

Tras el éxito monumental de "Infinity War" y "Endgame", que marcaron un hito en la historia del cine de superhéroes y cerraron con maestría la Saga del Infinito, las expectativas en torno a esta nueva película son enormes.

Esta vez, Disney vuelve al ritual del cine, al secreto, a que se hable más del "¿lo viste?" que del "ya lo vi en Twitter".

Según Comic Book Movie y el youtuber especializado Kristian Harloff, va a haber varias versiones del tráiler, pero la principal se enfoca en el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.. Sí, el mismo Tony Stark, pero con la máscara del villano más temido de Marvel.

Sin embargo, no se le va a ver la cara, lo cual es raro si se tiene en cuenta que su regreso es algo que todos ya saben, pero que Marvel igual prefiere dejar en suspenso, quizás para construir una expectativa que el estudio perdió hace rato.

Harloff dice que el personaje va a tener un aire de "monstruo de Universal", con un tono más oscuro, incluso comparándolo con el Fantasma de la Ópera. Y ese no es un detalle menor: Marvel quiere volver a generar intriga, salir del molde del superhéroe con chistes y CGI, y apostar a una figura más teatral, más trágica. Un villano pesado y con pasado, con cicatriz. En definitiva, una vuelta a la idea del misterio, que es lo que el MCU había perdido después del ruido infinito del multiverso.

Lo que se está viendo con Doomsday es que Disney está dispuesto a romper su propio manual. Durante más de una década, la estrategia fue la misma: lanzar un tráiler online, llenar las redes de teorías y dejar que la manija haga el resto. Pero desde Endgame en adelante, el MCU se desinfló. Hubo proyectos tibios, polémicas internas, guiones que se reescribieron mil veces y una sensación general de desgaste. Por eso Kevin Feige y los Russo (que vuelven a dirigir tras cerrar la Saga del Infinito) eligieron otra táctica: volver a lo cinematográfico, hacer que ver el tráiler sea en sí mismo una experiencia. Y no es casualidad que lo hagan junto a Avatar: Fuego y cenizas, otro tanque de Disney. Es una movida doble: llenar las salas con el gancho de los Avengers y reactivar el entusiasmo de una franquicia que necesita volver a enamorar.

Avengers Doomsday
