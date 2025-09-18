IR A
Marvel renovó su serie más exitosa y sorprendió a los fans: se filmará en 2026

La productora anunció la continuación de una de sus tiras más populares de la plataforma de streaming Disney+ y generó mucha emoción.

Marvel decidió renovar su serie más exitosa y generó mucha expectativa.

Marvel decidió renovar su serie más exitosa y generó mucha expectativa.

Disney+
Marvel resucitará a un personaje clave.
Marvel resucitará a un personaje clave para una miniserie en 2026

En diálogo con el portal IGN, fue el director de streaming, televisión y animación de Marvel Studios quien se encargó de confirmar la renovación de la serie en cuestión. "En cuanto a Daredevil, sí, tenemos luz verde para la tercera temporada y comenzaremos a rodar el próximo año", confesó para la sorpresa de todos los fanáticos.

Luego, el actor Vincent D'Onofrio aprovechó y utilizó su cuenta de X para compartir un posteo que incluyó el número tres, un claro guiño a la tercera temporada de Daredevil: Born Again. Esto no tardó en ser viral, por lo que después de una consulta por la segunda entrega que todavía no se estrenó, respondió: "Está completa, es extraordinaria. ¡Emocional, caótico y simplemente una locura total!".

Si bien Marvel tuvo mucho éxito con WandaVision, Loki, X-Men '97 y The Falcon and the Winter Soldier, entre otras, lo cierto es que ninguna se acerca a la expectativa generada en la previa de Daredevil: Born Again. Y lo que sucede es que los derechos de esta serie estaban en manos de Netflix, tal y como sucedió con todo el grupo de The Defenders y Punisher.

Marvel anunció la llegada de Batman a su mundo: cómo será la integración de DC

Las productoras Marvel y DC llegaron a un acuerdo para fusionar sus superhéroes luego de una competencia que los ha llevado a superarse año tras año, por lo que los fanáticos se mostraron con una gran expectativa en redes sociales al observar cómo será esta primera colaboración.

Deadpool Batman
Batman se suma a Marvel para uno de los proyectos más esperados de la historia.

Batman se suma a Marvel para uno de los proyectos más esperados de la historia.

