Marvel renovó su serie más exitosa y sorprendió a los fans: se filmará en 2026 La productora anunció la continuación de una de sus tiras más populares de la plataforma de streaming Disney+ y generó mucha emoción.







Marvel decidió renovar su serie más exitosa y generó mucha expectativa. Disney+

La productora Marvel Studios confirmó la renovación de su serie más exitosa y los usuarios de Disney+ consiguieron lo que tanto buscaban luego de su gran debut ya que se esperó durante muchos años para que el personaje se incorporara al Universo Cinematográfico.

En diálogo con el portal IGN, fue el director de streaming, televisión y animación de Marvel Studios quien se encargó de confirmar la renovación de la serie en cuestión. "En cuanto a Daredevil, sí, tenemos luz verde para la tercera temporada y comenzaremos a rodar el próximo año", confesó para la sorpresa de todos los fanáticos.

Luego, el actor Vincent D'Onofrio aprovechó y utilizó su cuenta de X para compartir un posteo que incluyó el número tres, un claro guiño a la tercera temporada de Daredevil: Born Again. Esto no tardó en ser viral, por lo que después de una consulta por la segunda entrega que todavía no se estrenó, respondió: "Está completa, es extraordinaria. ¡Emocional, caótico y simplemente una locura total!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/vincentdonofrio/status/1968693949347815426&partner=&hide_thread=false 3 — Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) September 18, 2025

Si bien Marvel tuvo mucho éxito con WandaVision, Loki, X-Men '97 y The Falcon and the Winter Soldier, entre otras, lo cierto es que ninguna se acerca a la expectativa generada en la previa de Daredevil: Born Again. Y lo que sucede es que los derechos de esta serie estaban en manos de Netflix, tal y como sucedió con todo el grupo de The Defenders y Punisher.

Marvel anunció la llegada de Batman a su mundo: cómo será la integración de DC Las productoras Marvel y DC llegaron a un acuerdo para fusionar sus superhéroes luego de una competencia que los ha llevado a superarse año tras año, por lo que los fanáticos se mostraron con una gran expectativa en redes sociales al observar cómo será esta primera colaboración. Deadpool Batman Batman se suma a Marvel para uno de los proyectos más esperados de la historia. @MarvelComicsHQ en X