Dos famosas actrices de Marvel confirmaron su participación en una de las próximas series de Disney+: quiénes son

La producción retoma el legado de WandaVision y Agatha All Along, con Paul Bettany volviendo a interpretar su icónico papel de Vision.

VisionQuest, nueva serie de Disney+, amplía la historia de Visión e incorpora a Lauren Morais y Diane Morgan al elenco junto a Paul Bettany.

La nueva serie de Disney+ del Universo Cinematográfico de Marvel, VisionQuest, continúa expandiendo las historias desarrolladas en la pantalla chica e incorpora nuevos talentos a su reparto. Entre las incorporaciones se encuentran la actriz debutante Lauren Morais y la comediante británica Diane Morgan, reconocida por su personaje Philomena Cunk. Ambas formarán parte de esta producción que se perfila como un capítulo clave en la evolución del personaje de Visión, despertando gran expectativa sobre los papeles que interpretarán.

Venom se acerca a Marvel: cuáles son los planes para el villano en la nueva película de Spider-Man

VisionQuest se presenta como la tercera entrega de una trilogía que incluye las series WandaVision y Agatha All Along, consolidando la historia del sintezoide en el Universo Cinematográfico de Marvel. Paul Bettany retoma el papel protagónico de Visión y estará acompañado por un elenco destacado que incluye a James Spader, Todd Stashwick, Ruaridh Mollica, T’Nia Miller, Emily Hampshire, Orla Brady, Henry Lewis, Jonathan Sayer y James D’Arcy. Esta combinación de figuras promete una serie de gran nivel interpretativo y narrativo dentro de la plataforma de streaming de Disney.

De acuerdo con Variety, los primeros detalles sobre los personajes adelantan nuevas conexiones argumentales dentro del universo de Marvel. Lauren Morais interpretará a Lisa Molinari, quien mantiene un vínculo con Thomas Shepherd, el personaje de Ruaridh Mollica. Diane Morgan encarnará a una asociada de Paladin, interpretado por Todd Stashwick. Estas revelaciones sugieren que VisionQuest profundizará en las relaciones entre los personajes y abordará la búsqueda de identidad y propósito de Visión desde una nueva perspectiva.

La nueva serie de Disney+ del Universo Cinematográfico de Marvel, VisionQuest, genera gran expectativa no solo por el regreso de Paul Bettany como Visión, sino también por la incorporación de nuevos talentos. Entre ellos se destacan la actriz debutante Lauren Morais y la comediante británica Diane Morgan, quienes se suman al elenco para interpretar personajes con vínculos relevantes en la trama que continúa las historias de WandaVision y Agatha All Along.

Lauren Morais llega al UCM con el papel de Lisa Molinari. Según la información disponible, su personaje mantiene una conexión directa con Thomas Shepherd, interpretado por Ruaridh Mollica. Thomas representa la versión adolescente de Tommy Maximoff, uno de los hijos de Wanda y Visión. Esta relación sugiere que Lisa Molinari podría ocupar un rol importante en el desarrollo de la historia de Thomas, también conocido como Speed, dentro de la serie.

El personaje de Lisa Molinari cuenta con antecedentes llamativos en los cómics de Marvel. Bajo el alias de Coat of Arms, es presentada como una joven que, tras coincidir con Thomas en un centro de detención juvenil, encuentra un abrigo mágico capaz de crear escudos y emblemas. Aunque no se precisan los detalles de su papel en la adaptación televisiva, su vínculo con Thomas Shepherd abre la posibilidad de explorar una relación con profundidad emocional y narrativa entre los jóvenes protagonistas.

Diane Morgan, reconocida por su trabajo como Philomena Cunk, asume un papel completamente distinto dentro del universo Marvel. En VisionQuest interpretará a una asociada del personaje Paladín, encarnado por Todd Stashwick. Este vínculo la conecta con un antihéroe y cazador de recompensas que podría desempeñar un papel clave en los conflictos que rodean a Visión y su entorno.

VisionQuest VisionQuest, nueva serie de Disney+, amplía la historia de Visión e incorpora a Lauren Morais y Diane Morgan al elenco junto a Paul Bettany. Marvel

Si bien no se conoce el nombre específico del personaje de Diane Morgan, el hecho de formar parte del círculo de Paladín sugiere que participará en misiones cargadas de tensión y ambigüedad moral. El carácter enigmático del cazador de recompensas podría conducir a su compañera hacia situaciones donde los límites entre el bien y el mal se desdibujan, introduciendo un matiz más oscuro a la historia.

En conjunto, Lauren Morais como Lisa Molinari y Diane Morgan como la asociada de Paladín aportarán nuevas capas al universo narrativo de VisionQuest. Sus participaciones prometen enriquecer la trama al incorporar vínculos personales, dilemas éticos y desafíos que impulsarán la evolución del propio Visión en su búsqueda por comprender su identidad y propósito dentro del UCM.