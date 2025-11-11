Cuáles son los 6 villanos más importantes del UCM según Marvel

Los villanos toman el protagonismo. La compañía celebra a sus seis enemigos más icónicos en un vídeo brutal.

Marvel Studios ha decidido poner los focos en los auténticos malos de las películas , nunca mejor dicho. En un nuevo vídeo publicado en su canal oficial de YouTube , el estudio repasa algunos de los momentos más memorables de los villanos del UCM , recordándonos por qué amamos odiarlos. Y sinceramente, es imposible no disfrutar viendo a estos seis iconos del mal desplegar su poder una vez más.

Durante más de 17 años, el Universo Cinematográfico de Marvel ha dado vida a decenas de enemigos inolvidables , cada uno con su propio estilo, motivaciones y tragedias . Pero ahora, Marvel ha querido rendir homenaje a seis de los más representativos , con un montaje de 8 minutos titulado “Villains of the MCU | Compilation” . ¿Te imaginas el nivel de épica que eso supone?

Si hablamos de los villanos del UCM , Thanos se lleva la medalla de oro , el guantelete y probablemente todo lo demás. Interpretado magistralmente por Josh Brolin , el titán loco pasó de ser una figura en la sombra a convertirse en el rostro del miedo para todos los Vengadores.

En el vídeo, Marvel rescata su momento más icónico: cuando utiliza la Gema del Tiempo para retroceder unos segundos, revivir a Visión y arrancarle la Gema de la Mente . Es ese instante en el que todo se detiene, literalmente. Un parpadeo, un chasquido, y medio universo deja de existir.

¿No te sigue poniendo los pelos de punta cada vez que recuerdas ese momento? Es la clase de escena que define a todo un villano. Y aunque Thanos fue derrotado en Endgame , su sombra aún se proyecta sobre todo el UCM. ¿Volverá en Vengadores: Doomsday? Nadie lo descarta todavía .

thanos

Ultron: la inteligencia artificial que perdió la cabeza

De un titán pasamos a una máquina con complejo de dios. Ultron, la creación fallida de Tony Stark y Bruce Banner, fue la advertencia más clara de que la tecnología y el ego humano no son buena mezcla. En Vengadores: La era de Ultron, James Spader le dio una voz tan carismática como aterradora a uno de los villanos del UCM más subestimados.

El vídeo recoge su ataque inicial en la Torre de los Vengadores, donde el caos se desata y Thor destruye su primer cuerpo antes de que Ultron logre expandirse por todo el mundo. Es un recordatorio de lo que pudo haber sido si los héroes hubieran fallado un segundo más.

Y lo mejor: no será su última aparición. Ultron regresará en la serie VisionQuest en 2026. Así que hay que prepararse, porque la pesadilla de metal todavía tiene algo que decir. ¿No te parece increíble cómo Marvel recicla sus villanos de la mejor forma posible?

Bruja Escarlata: la tragedia convertida en furia

No todos los villanos nacen con malas intenciones. Wanda Maximoff, interpretada por Elizabeth Olsen, es el ejemplo perfecto de cómo el dolor puede corromper incluso al corazón más noble. En el montaje, Marvel nos lleva directamente a su ataque contra Kamar-Taj en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Allí, la Bruja Escarlata desata todo su poder con un objetivo desgarrador: reencontrarse con sus hijos en otro universo. La secuencia es pura locura visual, pero también emocional. Cuando Wanda se da cuenta del daño que ha causado, el silencio pesa más que cualquier batalla.

Muchos la consideran una heroína caída más que una villana, pero su papel en esta recopilación demuestra que los villanos del UCM también pueden tener un corazón roto detrás de su poder desmedido. Y si alguien duda de su regreso, recordar que en Marvel nadie muere del todo.

bruja escarlata

Namor: el dios que declaró la guerra al mundo

Desde las profundidades de Talokan emergió uno de los antagonistas más complejos de los últimos años: Namor, interpretado por Tenoch Huerta en Black Panther: Wakanda Forever. Su aparición en el vídeo recuerda el momento más devastador de la película, cuando lanza su ataque contra Wakanda y acaba con la vida de la reina Ramonda.

Namor no es un villano cualquiera; es un líder con un código propio. No busca destruir el mundo, sino proteger el suyo. Esa dualidad lo convierte en un personaje fascinante, a medio camino entre héroe y enemigo. Y lo más interesante: ya está confirmado que volverá en Vengadores: Doomsday.

¿Será aliado o enemigo en la próxima gran batalla? Lo cierto es que los villanos del UCM como él son los que mantienen el universo vivo.

Red Skull: el rostro del mal más puro

Volvamos al principio. Antes de Thanos, antes de Ultron, existía Johann Schmidt, alias Red Skull. Interpretado por Hugo Weaving en Capitán América: El Primer Vengador, este villano encarnó la maldad clásica del cómic: megalómano, fanático y obsesionado con el poder del Teseracto.

En la recopilación de Marvel Studios, su momento estelar llega cuando se arranca la máscara para revelar su aterrador rostro rojo. Un gesto tan grotesco como simbólico: la humanidad se cae y solo queda el monstruo.

Aunque su destino lo llevó a custodiar la Gema del Alma, su legado permanece intacto. Es la prueba de que incluso en los orígenes del UCM ya se estaba construyendo una mitología de villanos inolvidables.

Hela: la diosa que destruyó Asgard con una sonrisa

Y por supuesto, no podía faltar Hela, la diosa de la muerte interpretada por Cate Blanchett. Su entrada en Thor: Ragnarok fue una de las más espectaculares que hemos visto: aparece, atrapa el martillo de Thor y lo hace trizas como si nada. Puro espectáculo.

El vídeo de Marvel rescata ese momento, acompañado por una Blanchett que exuda poder, elegancia y una pizca de sarcasmo. Hela no solo destruye Asgard; también se roba cada escena en la que aparece.

¿No crees que sería genial volver a verla en el futuro? Tal vez en What If…? o incluso en otra realidad del multiverso. Al fin y al cabo, estamos hablando de los villanos del UCM, y en el multiverso, todo es posible.

Un homenaje a la oscuridad que tanto amamos

Este vídeo de Marvel Studios no solo celebra a seis villanos, sino a todo un legado de antagonistas que han hecho crecer el UCM con cada aparición. Sin enemigos memorables, no habría héroes que admirar. Y la forma en que Marvel los presenta aquí, con música épica, ritmo cinematográfico y nostalgia, demuestra que saben exactamente qué botones tocar.

Lo curioso es que, aunque muchos fans piden más héroes nuevos, cada vez que un villano regresa, el hype se dispara. ¿Será porque, en el fondo, nos gusta más el caos que el orden?