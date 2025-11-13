Estados Unidos anunció la operación "Lanza del Sur", una nueva escalada de tensiones con Venezuela Brindó la noticia el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. "El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos", aseguró. Por







Esta semana, llegó al Mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves el lanzamiento de la "Operación Lanza del Sur", en medio de crecientes tensiones con Venezuela y a pocos días de la llegada al Mar Caribe del portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota norteamericana. Así lo confirmó mediante un comunicado oficial el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en su cuenta oficial de la red social X.

"El presidente (Donald) Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", comenzó el anuncio de Hegseth. Luego continuó: "Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur. Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur de los Estados Unidos, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos".

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I'm announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025 Si bien el funcionario norteamericano no brindó detalles de qué significa la "Operación Lanza Sur" ni que implicará, el anuncio se suscribe en un constante aumento de tensiones entre Estados Unidos, por un lado, y Venezuela y Colombia, por el otro.

A comienzos de septiembre pasado, la Casa Blanca lanzó una campaña militar apuntada supuestamente a combatir las bandas del crimen organizado que llevan drogas prohibidas hacia Estados Unidos. Desde ese momento, Washington realizó unos 19 ataques extrajudiciales en las que fueron asesinadas unas 81 personas. Además, se envió al Mar Caribe al portaaviones Gerald R. Ford, con capacidad para trasladar cuatro mil soldados. De esta manera, ya son diez mil los militares que se encuentran al acecho cerca de las costas venezolanas, junto a otra veintena de embarcaciones y aviones de guerra.

Según un reciente informe publicado por la CNN, el presidente Trump recibió este miércoles tres opciones militares diferentes para realizar en Venezuela y derrocar al presidente Nicolás Maduro. Hasta el momento, desde el país latinoamericano elevaron los niveles de alerta militar para ejecutar un mecanismo de respuesta que les permita fortalecer la defensa ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1987863821868732447&partner=&hide_thread=false Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025