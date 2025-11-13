13 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Estados Unidos anunció la operación "Lanza del Sur", una nueva escalada de tensiones con Venezuela

Brindó la noticia el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. "El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos", aseguró.

Por
Esta semana

Esta semana, llegó al Mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota estadounidense.

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves el lanzamiento de la "Operación Lanza del Sur", en medio de crecientes tensiones con Venezuela y a pocos días de la llegada al Mar Caribe del portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota norteamericana. Así lo confirmó mediante un comunicado oficial el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en su cuenta oficial de la red social X.

El bloqueo presupuestario se extendió por 43 días.
Te puede interesar:

Fin del shutdown en Estados Unidos: vuelve la ayuda alimentaria y se reincorporan cientos de miles de empleados públicos

"El presidente (Donald) Trump ordenó tomar medidas, y el Departamento de Guerra está cumpliendo", comenzó el anuncio de Hegseth. Luego continuó: "Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur. Liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur de los Estados Unidos, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1989094923497316430&partner=&hide_thread=false

Si bien el funcionario norteamericano no brindó detalles de qué significa la "Operación Lanza Sur" ni que implicará, el anuncio se suscribe en un constante aumento de tensiones entre Estados Unidos, por un lado, y Venezuela y Colombia, por el otro.

A comienzos de septiembre pasado, la Casa Blanca lanzó una campaña militar apuntada supuestamente a combatir las bandas del crimen organizado que llevan drogas prohibidas hacia Estados Unidos. Desde ese momento, Washington realizó unos 19 ataques extrajudiciales en las que fueron asesinadas unas 81 personas. Además, se envió al Mar Caribe al portaaviones Gerald R. Ford, con capacidad para trasladar cuatro mil soldados. De esta manera, ya son diez mil los militares que se encuentran al acecho cerca de las costas venezolanas, junto a otra veintena de embarcaciones y aviones de guerra.

Según un reciente informe publicado por la CNN, el presidente Trump recibió este miércoles tres opciones militares diferentes para realizar en Venezuela y derrocar al presidente Nicolás Maduro. Hasta el momento, desde el país latinoamericano elevaron los niveles de alerta militar para ejecutar un mecanismo de respuesta que les permita fortalecer la defensa ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecWar/status/1987863821868732447&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

el gobierno afirmo que el acuerdo comercial con estados unidos abre nuevas oportunidades para el crecimiento

El Gobierno afirmó que el acuerdo comercial con Estados Unidos "abre nuevas oportunidades para el crecimiento"

estados unidos descarto el envio de tropas a mexico para combatir el narcotrafico

Estados Unidos descartó el envío de tropas a México para combatir el narcotráfico

El embajador de EEUU Peter Lamelas junto al canciller Pablo Quirno.

El embajador de Estados Unidos en Argentina celebró el acuerdo comercial entre ambos países: "Nunca estuvimos tan juntos"

Javier Milei en Corrientes.

Milei celebró el acuerdo comercial con EEUU: "Estamos comprometidos en hacer grande a la Argentina"

Pablo Quirno celebró el acuerdo.

Pablo Quirno, sobre el acuerdo con Estados Unidos: "Incluye reducción de tarifas para industrias clave"

Luis Caputo junto a Donald Trump.

Punto por punto: los detalles del amplio acuerdo comercial anunciado por Estados Unidos con Argentina

Rating Cero

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Mauro Icardi se reencontró con Francesca e Isabella y no aisló a la China Suárez.

Mauro Icardi incumplió la cautelar y la China Suárez estuvo con sus hijas: cuánto deberá pagar a Wanda Nara

La serie combina el suspenso de un thriller con la carga de un drama romántico.

"Están podridos": se produjo un escándalo en Disney por los malos manejos de la China Suárez

Vine volvió a la vida y cambió su nombre a Divine: ¿peligra TikTok?

Vine volvió a la vida: se confirmó el regreso del TikTok original

Martín Demichelis, Facundo Bono y Evangelina Anderson. 

Demichelis y su una demostración de amor pública a Facundo, su primer hijo

La China Suárez lo atacó y Benjamín Vicuña le respondió de forma picante.
play

Benjamín Vicuña habló sobre las críticas de la China Suárez: "Soy prepotente..."

últimas noticias

El bloqueo presupuestario se extendió por 43 días.

Fin del shutdown en Estados Unidos: vuelve la ayuda alimentaria y se reincorporan cientos de miles de empleados públicos

Hace 12 minutos
Referente del fútbol infantil en Berazategui, ya estuvo involucrado en otros hechos de violencia.

Terror en Berazategui: quién es el hombre que le clavó una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

Hace 13 minutos
Los cinco contagios confirmados que se reportaron corresponden al total de 390 que las autoridades sanitarias tenían bajo sospecha

Alerta verano: se reportaron los primeros cuatro casos de dengue en Buenos Aires

Hace 42 minutos
La mujer tenía 38 años y fue encontrada semienterrada en Necochea.

"Morocha, ¿cómo estás?": la aberrante coartada del acusado de femicidio de Débora Bulacio

Hace 1 hora
Esta semana, llegó al Mar Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más poderoso de la flota estadounidense.

Estados Unidos anunció la operación "Lanza del Sur", una nueva escalada de tensiones con Venezuela

Hace 1 hora