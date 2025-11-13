Santiago Lencina renovó su contrato con River: la millonaria cláusula para blindarlo

El Millonario anunció que el futbolista de 20 años extendió su vínculo con el club hasta diciembre de 2028. Se trata de una de las últimas joyas del equipo de Núñez que fue promovido a la Primera División.

River anunció que el futbolista Santiago Lencina renovó su contrato con el club hasta diciembre de 2028 , con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros , por lo que el Millonario blindó a uno de sus juveniles de cara a la última parte de 2025.

En su sitio web, el Millonario confirmó la renovación del vínculo de Lencina, quien tiene 20 años. "En compañía del Presidente Stefano Di Carlo, el talentoso mediocampista firmó este jueves por la tarde la extensión de su contrato con el Club hasta el 31 de diciembre de 2028 ", expresó el club.

El chaqueño debutó en River en agosto de 2024, tras la salida de Martín Demichelis y durante el interinato de Marcelo Escudero , pero su etapa más sólida se produjo en el segundo semestre del año, con la dirección técnica de Marcelo Gallardo. En el Millonario acumula 21 partidos jugados y 3 goles anotados.

En tanto, Gallardo no convocó al futbolista para el último Superclásico entre el equipo de Núñez y Boca en la Bombonera por el torneo Clausura 2025 , en el que el Xeneize se impuso 2-0, aunque se espera que vuelva a ser citado por el DT de cara a los próximos partidos.

Boca se quedó con los tres puntos del Superclásico, se metió la Copa Libertadores y se aseguró su lugar en los octavos de final del Torneo Clausura, todo a una fecha del final de la fase de grupos. River, por su parte, todavía no tiene asegurado su lugar en la siguiente etapa, lo que genera gran incertidumbre sobre cómo serán los cruces para los octavos de finales . ¿Podría darse un nuevo choque entre el Xeneize y el Millonario?

Si bien hay una serie de escenarios posibles, existe una posibilidad en el que puede darse si se dan los resultados para que en los playoffs los dirigidos por Marcelo Gallardo y Claudio Úbeda vuelvan a chocar en octavos de final.

En principio, la única forma que se vuelva a darse este cruce es dependiendo de cómo finalicen en la tabla de posiciones en las zonas A y B: actualmente, Boca ya está clasificado y River, por ahora, sigue entre los ocho primeros; por lo tanto, la posibilidad de un nuevo Superclásico más en el año está latente.

El conjunto de La Boca se encuentra primero con 26 puntos en el Grupo A, mientras que los de Núñez están sextos con 21 en el Grupo B. Una vez que estén las posiciones definidas, los emparejamientos serán cruzados entre ambas zonas. ¿Cómo pueden darse los cruces? El 1° del A con el 8° del B, el 2° con el 7°, el 3° con el 6º y el 4º con el 5º.

En el peor escenario, el conjunto de La Ribera podría terminar en el tercer puesto de su zona, por lo que los conducidos por el Muñeco deberían finalizar octavos, séptimos u octavos. En el mejor de los casos, el Millo solo podría alcanzar el quinto puesto en caso de ganarle a Vélez en la última jornada, pero también tiene chances de quedar afuera si no se lleva los tres puntos del Amalfitani.

La localía la tendrá el equipo mejor posicionado hasta las semifinales, inclusive. Por último, la gran final se llevará a cabo en terreno neutral y, quien gane el campeonato, se clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026.

Entonces, dependiendo del puesto en el que queden una vez finalizada la fase regular y, consecuentemente, de qué lado del cuadro, quedará establecido si el destino vuelve a poner a Boca y River frente a frente con la chance de eliminarse.