Un famoso actor de Marvel se despegó de su personaje y amplió su horizonte: dijo que fue un gran primer paso en su carrera

2025 fue un año decisivo para Stan en términos de reconocimiento de premios. Su actuación protagónica en “Un hombre diferente” le valió un Globo de Oro. Sebastián Stan se está volviendo sincero sobre su tiempo con Maravilla. Durante una entrevista reciente en el “Podcast más fuerte", Stan, quien interpretó a Bucky Barnes, también conocido como el Soldado de Invierno, en siete películas de Marvel, dijo que el gigante del éxito de taquilla «realmente lo ayudó» a crecer como persona y actor. Sin embargo, ahora, a los 43 años, está tratando de expandirse más allá de la acción del cómic.

"Tengo que intentar ofrecer algo diferente que antes", dijo Stan. "Y nunca he favorecido un papel sobre otro. Las cosas de Marvel, siempre, hasta el fin de los tiempos, realmente me ayudó a crecer como persona y me ayudó a crecer como actor y me enseñó relaciones y Robert Downey [Jr.] y escarlata [Johansson] y todas estas personas a las que admiraba. Era un negocio. Era una familia y me dio un sentido de pertenencia, y siempre está ahí para eso, pero para mí fue sólo el primer paso”.

Añadió que observa a "jóvenes como Timothée Chalamet y Austin Butler" y los ve logrando cosas que "yo no podría haber hecho a su edad".

Debido a su herencia rumana, Stan también señaló que le tomó algún tiempo adaptarse a la industria cinematográfica estadounidense.

“Hubo una parte importante de mi juventud que tuve que pasar para americanizarme o encajar y realmente encontrar mi camino de una manera diferente”, explicó. «Pero es realmente ahora cuando siento que finalmente puedo hacer las cosas que siempre quise hacer».

2025 fue un año decisivo para Stan en términos de reconocimiento de premios. Su actuación protagónica en “Un hombre diferente” le valió un Globo de Oro. También fue nominado al Premio de la Academia al mejor actor por su interpretación de Donald Trump en “The Apprentice”. GettyImages-943435342-sebastian-stan-estilo-cover