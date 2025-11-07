IR A
IR A

Un famoso actor de Marvel se despegó de su personaje y amplió su horizonte: dijo que fue un gran primer paso en su carrera

Durante una entrevista reciente en el “Podcast más fuerte", Stan, quien interpretó a Bucky Barnes, también conocido como el Soldado de Invierno, en siete películas de Marvel, dijo que el gigante del éxito de taquilla «realmente lo ayudó» a crecer como persona y actor.

Stan añadió que se siente “afortunado” de que su trabajo más refinado en películas como “El aprendiz” y “Un hombre diferente” llegara más tarde en la vida.

Stan añadió que se siente “afortunado” de que su trabajo más refinado en películas como “El aprendiz” y “Un hombre diferente” llegara más tarde en la vida.

  • Sebastián Stan se está volviendo sincero sobre su tiempo con Maravilla. Durante una entrevista reciente en el “Podcast más fuerte", Stan, quien interpretó a Bucky Barnes, también conocido como el Soldado de Invierno, en siete películas de Marvel.
  • El actor reconoce que Marvel lo ayudó a crecer como persona y también como actor y le enseñó sobre las relaciones como las de Robert Downey [Jr.] y escarlata [Johansson] y todas estas personas a las que admiraba.
  • Stan añadió que se siente “afortunado” de que su trabajo más refinado en películas como “El aprendiz” y “Un hombre diferente” llegara más tarde en la vida.
  • 2025 fue un año decisivo para Stan en términos de reconocimiento de premios. Su actuación protagónica en “Un hombre diferente” le valió un Globo de Oro.

Sebastián Stan se está volviendo sincero sobre su tiempo con Maravilla. Durante una entrevista reciente en el “Podcast más fuerte", Stan, quien interpretó a Bucky Barnes, también conocido como el Soldado de Invierno, en siete películas de Marvel, dijo que el gigante del éxito de taquilla «realmente lo ayudó» a crecer como persona y actor. Sin embargo, ahora, a los 43 años, está tratando de expandirse más allá de la acción del cómic.

Wonder Man será el primer estreno del UCM en Disney+ durante el 2026.
Te puede interesar:

Marvel lanzó el tráiler de su primera serie del 2026: qué es Wonder Man

"Tengo que intentar ofrecer algo diferente que antes", dijo Stan. "Y nunca he favorecido un papel sobre otro. Las cosas de Marvel, siempre, hasta el fin de los tiempos, realmente me ayudó a crecer como persona y me ayudó a crecer como actor y me enseñó relaciones y Robert Downey [Jr.] y escarlata [Johansson] y todas estas personas a las que admiraba. Era un negocio. Era una familia y me dio un sentido de pertenencia, y siempre está ahí para eso, pero para mí fue sólo el primer paso”.

Sebastian-Stan

Qué dijo Sebastian Stan sobre su participación en Marvel

Stan añadió que se siente “afortunado” de que su trabajo más refinado en películas como “El aprendiz” y “Un hombre diferente” llegara más tarde en la vida. Añadió que observa a “jóvenes como Timothée Chalamet y Austin Butler” y los ve logrando cosas que “yo no podría haber hecho a su edad”.

Debido a su herencia rumana, Stan también señaló que le tomó algún tiempo adaptarse a la industria cinematográfica estadounidense.

“Hubo una parte importante de mi juventud que tuve que pasar para americanizarme o encajar y realmente encontrar mi camino de una manera diferente”, explicó. «Pero es realmente ahora cuando siento que finalmente puedo hacer las cosas que siempre quise hacer».

2025 fue un año decisivo para Stan en términos de reconocimiento de premios. Su actuación protagónica en “Un hombre diferente” le valió un Globo de Oro. También fue nominado al Premio de la Academia al mejor actor por su interpretación de Donald Trump en “The Apprentice”.

GettyImages-943435342-sebastian-stan-estilo-cover
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Marvel Studios ya se encuentra plenamente inmerso en la producción de la esperada quinta entrega de Vengadores, cuyo título provisional es Avengers Doomsday.

Marvel habría filtrado por error al villano de Avengers Secret Wars: de quién se trata

Una estrella de Hollywood estará en Avengers: Doomsday﻿ y se retirará del cine.
play

Estrella de Hollywood se retirará del cine tras Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel

El destino de Thor en el UCM sigue en suspenso.

¿Chris Hemsworth volverá como Thor a Marvel? Qué rumores rodean al actor para el futuro

El regreso de Flash completaría ese reencuentro, dando a los espectadores una sensación de continuidad sin necesidad de rehacer el pasado.

Venom se acerca a Marvel: cuáles son los planes para el villano en la nueva película de Spider-Man

Avengers: Doomsday se estrenará el 18 de diciembre de 2026, sirviendo como antesala del gran cierre multiversal de Secret Wars. Y si algo parece claro, es que Wakanda jugará un papel esencial en esa guerra de realidades, con Shuri al frente de las tropas.

¿Confirmado? Marvel habría decidido quién es el nuevo Pantera Negra para los próximos estrenos

X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

últimas noticias

Javier Milei volverá el sábado a Argentina. 

Milei cierra la gira en EEUU: reunión con empresarios y visita a la tumba del Rebe de Lubavitch

Hace 34 minutos
Casella apuntó contra De Brito.

Inesperado enfrentamiento entre dos conductores destacados de la TV: "Códigos"

Hace 46 minutos
Lourdes rompió en llanto al hablar de su expareja.

El desgarrador relato de Lourdes Fernández sobre su expareja: "Es muy doloroso"

Hace 52 minutos
Claudio Ubeda y Marcelo Gallardo, con varias bajas.

Superclásico: las bajas de Boca y River de cara al partido del domingo

Hace 54 minutos
Claudio Contardi seguirá preso. 

Rechazan la prisión domiciliaria de Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi, condenado por abuso sexual

Hace 1 hora