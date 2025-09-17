IR A
Marvel anunció la llegada de Batman a su mundo: cómo será la integración de DC

Las dos productoras de superhéroes más populares del mundo decidieron fusionarse para realizar el proyecto más ambicioso de la historia.

Hace 6 años, se estrenó Avengers: Endgame, el punto más alto alcanzado por la franquicia. Desde entonces, les ha costado replicar el fenómeno que alcanzaron durante la primera década de existencia del MCU y un poco más.
Crisis en Marvel: revelan que para los actores, llegar al UCM ya no es tan importante

Esto fue confirmado por la propia empresa de Disney, donde utilizaron el usuario @MarvelComicsHQ en X e informaron: "¡Deadpool y Batman se enfrentan con espadas y batarangs en el crossover entre Marvel y DC por primera vez en décadas!". De esta manera, se tratará primero de una colaboración en los cómics, por lo que se deberá esperar para ver una película en cines.

Al día siguiente, revelaron que el Deadpool/Batman #1, creado por Zeb Wells, Greg Capullo y más, introducirá a un nuevo personaje: "Conoce a LOGO, un nuevo héroe que debuta en una historia de respaldo sorpresa de Ryan North y Ryan Stegman, a la venta hoy en las tiendas de cómics". Además, en la imagen de la portada bromearon con el nombre, ya que escribieron "Insertar logo aquí".

Es importante recordar que, al tratarse de la primera colaboración en la historia entre Marvel y DC, ahora todo parece posible de aquí en adelante, y la llegada del director James Gunn al frente de la productora de Warner Bros. Discovery hace que un acuerdo sea todavía más factible. Por eso, ya sea en Avengers: Secret Wars o en una futura producción, podría darse un encuentro entre Spider-Man y Superman, por mencionar dos gigantes.

Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

La productora cinematográfica Marvel Studios explicará qué ocurrió con el personaje Kang en la película Avengers: Doomsday, algo que fue muy pedido por los fanáticos en redes sociales luego del sorpresivo despido del actor estadounidense Jonathan Majors por violencia de género contra su exnovia.

