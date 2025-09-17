Marvel anunció la llegada de Batman a su mundo: cómo será la integración de DC Las dos productoras de superhéroes más populares del mundo decidieron fusionarse para realizar el proyecto más ambicioso de la historia.







Batman se suma a Marvel para uno de los proyectos más esperados de la historia. @MarvelComicsHQ en X

Las productoras Marvel y DC llegaron a un acuerdo para fusionar sus superhéroes luego de una competencia que los ha llevado a superarse año tras año, por lo que los fanáticos se mostraron con una gran expectativa en redes sociales al observar cómo será esta primera colaboración.

Esto fue confirmado por la propia empresa de Disney, donde utilizaron el usuario @MarvelComicsHQ en X e informaron: "¡Deadpool y Batman se enfrentan con espadas y batarangs en el crossover entre Marvel y DC por primera vez en décadas!". De esta manera, se tratará primero de una colaboración en los cómics, por lo que se deberá esperar para ver una película en cines.

Al día siguiente, revelaron que el Deadpool/Batman #1, creado por Zeb Wells, Greg Capullo y más, introducirá a un nuevo personaje: "Conoce a LOGO, un nuevo héroe que debuta en una historia de respaldo sorpresa de Ryan North y Ryan Stegman, a la venta hoy en las tiendas de cómics". Además, en la imagen de la portada bromearon con el nombre, ya que escribieron "Insertar logo aquí".

Deadpool Batman Deadpool/Batman #1 será la primera colaboración oficial de Marvel y DC. @MarvelComicsHQ en X

Es importante recordar que, al tratarse de la primera colaboración en la historia entre Marvel y DC, ahora todo parece posible de aquí en adelante, y la llegada del director James Gunn al frente de la productora de Warner Bros. Discovery hace que un acuerdo sea todavía más factible. Por eso, ya sea en Avengers: Secret Wars o en una futura producción, podría darse un encuentro entre Spider-Man y Superman, por mencionar dos gigantes.