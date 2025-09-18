IR A
Marvel resucitará a un personaje clave para una miniserie en 2026

La productora realizará un nuevo proyecto para el año entrante y, para eso, decidió volver a traer a un protagonista con todo su poder. ¿De quién se trata?

Luego del anuncio de Marvel que confirmó que Batman se unirá a su mundo, se confirmó que resucitarán a un personaje clave, pero esta vez será para un comic. En 2026, se lanzará la primera serie en solitario de Knull, un proyecto que nace directamente de los hechos explosivos de Venom #250.

El nuevo cómic estará titulado como Knull #1 y será una miniserie de cinco números que está escrita por Al Ewing, es la actual responsable de Venom, y está en colaboración con Tom Waltz, quien escribió Wolverine: Blood Hunt, Teenage Mutant Ninja Turtles.

El arte está a cargo de Juanan Ramírez, mientras que las portadas están firmadas por Ryan Stegman, el dibujante que ayudó en la saga King in Black.

La trama inicia con un Knull debilitado tras su última derrota atrapado por enemigos inesperados. Sabe que sus captores lo subestiman, él tiene en mente recuperar su trono y el poder para poder vengarse.

Esta miniserie está lista para salir en 2026 y promete ser uno de los capítulos más importantes de la productora. De funcionar, continuarán con el personaje, pero en otras sagas.

Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

La productora cinematográfica Marvel Studios explicará qué ocurrió con el personaje Kang en la película Avengers: Doomsday, algo que fue muy pedido por los fanáticos en redes sociales luego del sorpresivo despido del actor estadounidense Jonathan Majors por violencia de género contra su exnovia.

