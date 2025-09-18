IR A
Marvel estuvo a punto de revelar en Thunderbolts* qué pasó con el escudo original del Capitán América, pero se arrepintió

El libro de arte oficial de la película muestra un proyecto descartado, que buscaba traer al presente el legendario escudo superhéroe.

El elenco de la película.

El elenco de la película.

Marvel Studios

Thunderbolts*, también conocida como Los Nuevos Vengadores, se convirtió en una de las películas más frescas y aclamadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) recientemente. Sin embargo, pocos saben que esta cinta coral estuvo a punto de resolver uno de los grandes misterios del UCM: el destino del escudo original del Capitán América. Este escudo, que lo acompañó desde la Segunda Guerra Mundial hasta la batalla final contra Thanos en Vengadores: Endgame, quedó destruido durante ese épico enfrentamiento.

Marvel tomó decisiciones sobre el nuevo traje de Capitán América en base a las críticas de los fanáticos luego de las películas anteriores.
Un libro de arte de Thunderbolts* reveló que existieron planes para recuperar el icónico artefacto. La propuesta contemplaba que el escudo del Capitán América formara parte de la colección personal de Valentina Allegra de Fontaine, directora de la CIA. Este detalle habría respondido a una de las preguntas más recurrentes de los fans desde los eventos de Endgame.

Incluir el escudo en la trama de Thunderbolts* habría creado un vínculo interesante con el pasado del UCM y, al mismo tiempo, habría profundizado en el misterio que rodea a Valentina. Aunque la idea no se implementó, la revelación demuestra que Marvel sigue considerando cuidadosamente los elementos de su universo para enriquecer las nuevas historias.

Thunderbolts 2

Qué planes tenía Marvel para revelar qué pasó con el escudo del Capitán América

Una de las escenas más recordadas de Vengadores: Endgame (2019) muestra a un anciano Steve Rogers entregando a Sam Wilson un nuevo escudo de vibranium, pasándole así el manto de Capitán América. Este escudo completamente nuevo e intacto generó numerosas preguntas entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sobre el destino del original.

El escudo original, utilizado por el Capitán América desde la Segunda Guerra Mundial, quedó destruido por Thanos durante la batalla final en el Cuartel General de los Vengadores. La destrucción del escudo dejó un misterio abierto: qué ocurrió con los fragmentos del escudo primigenio.

Desde el estreno de la película, muchos asumieron que el escudo permaneció sepultado entre los escombros de la batalla, mientras que otra teoría sugería que algún equipo de recuperación lo habría reclamado, conectando con la narrativa de la serie Invasión Secreta (2023), que aborda los equipos de inteligencia y espionaje del UCM.

Capitán América Un Nuevo Mundo Red Hulk

La incógnita sobre el destino del escudo permaneció sin respuesta oficial durante años, flotando entre otros cabos sueltos de la franquicia a la espera de ser retomada en futuras series o películas.

En 2025, se reveló que Marvel contempló un plan completamente diferente para resolver este misterio del UCM. La compañía pensó en una forma de dar una respuesta definitiva a los fans, aunque la idea quedó descartada durante la producción de una de sus películas.

Thunderbolts* Bucky Yelena

La existencia de este plan descartado reavivó el debate sobre el destino del escudo original. Los seguidores se preguntan si en algún momento Marvel retomará esta historia para cerrar la trama de este importante objeto del UCM.

Aunque el misterio sigue abierto en la narrativa actual, la información sobre el plan demuestra que Marvel presta atención a estos detalles y considera formas de resolver incluso los enigmas más pequeños de la saga para satisfacción de sus fans más leales.

