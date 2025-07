Se filtró el regreso más esperado en Marvel: volverá en una serie de Disney+

Junto con el post, escribió: "¡Otra temporada más! ¡La segunda temporada de Daredevil va a ser súper genial! ¡Estoy emocionado por que todos vean esta temporada! ¡De verdad, todos brillaron! ¡Solo comparto fotos de mis amigos!". Con esta última frase, advirtió que es muy cercano al grupo y esa es la razón por la que estuvo presente en la fiesta de celebración.

Entre algunos de los protagonistas de las selfies, aparecieron los siguientes actores y actrices: Wilson Bethel, Ayelet Zurer, Zabryna Guevara y el mencionado Royce Johnson. De esta manera, luego de confirmarse que también volverá Krysten Ritter como Jessica Jones, cada vez son más los de las series de Netflix que llegan a Disney+.

