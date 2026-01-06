Marvel apuesta a Los 4 fantásticos 2 y ya tiene una pieza fundamental: de quien se trata

El éxito creativo de Los 4 fantásticos: First Steps pesa más que la taquilla y en Marvel confían en que los Vengadores hagan el resto.

Marvel Studios no suele improvisar, aunque a veces lo parezca. Y mientras el fandom sigue mirando con lupa cada movimiento de Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars , en los despachos ya se estaría cocinando algo más: una secuela directa de The Fantastic Four: First Steps . Sí, los cuatro fantásticos 2 estaría sobre la mesa, y con el mismo director al mando. Porque si algo funciona, ¿para qué tocarlo?

Aunque no ha sido el mayor bombazo de taquilla del UCM , First Steps ha salido claramente reforzada donde más importa ahora mismo: en prestigio y percepción de marca . Con un 86% Certified Fresh en Rotten Tomatoes y un contundente 90% en el Popcornmeter , la película ha convencido tanto a crítica como a fans . Y esos 520 millones de dólares en taquilla mundial , sin ser una locura, la colocan como la segunda película de superhéroes más taquillera de 2025 . Nada mal para un relanzamiento histórico que llevaba décadas dando tumbos en cine .

Según el siempre ruidoso (y a veces certero) insider @MyTimeToShineH, Marvel Studios ya estaría desarrollando The Fantastic Four 2 para el UCM post–Secret Wars . Y lo más llamativo no es la secuela en sí , sino que quieren que vuelva Matt Shakman como director . El razonamiento interno sería claro: la presencia clave del equipo en las próximas películas de los Vengadores hará de trampolín perfecto para el estreno de la secuela. El clásico “efecto Avengers” . Y los precedentes no engañan.

Cada película de Los Vengadores ha disparado el interés por los personajes implicados. A Captain Marvel le bastó un simple buscapersonas en Infinity War para alcanzar el club del billón. Iron Man 3, Thor: El mundo oscuro y Capitán América: El Soldado de Invierno se beneficiaron directamente del fenómeno tras The Avengers de 2012 . Marvel no apuesta a ciegas: apuesta a la estadística .

Que Matt Shakman esté en lo alto de la lista no debería sorprender a nadie . El director ya demostró con WandaVision que entiende el ADN del UCM cuando se le deja jugar con estilo, tono y concepto. Y con The Fantastic Four: First Steps fue un paso más allá: una película con personalidad propia, estética marcada y un respeto absoluto por el legado de Jack Kirby sin caer en la nostalgia vacía .

Shakman logró algo que parecía imposible: hacer que los Cuatro Fantásticos volvieran a importar en cine. Su mundo retrofuturista inspirado en los años 60 no solo era un envoltorio visual, sino una declaración de intenciones. Marvel no necesitaba otra historia de orígenes al uso; necesitaba identidad. Y ahí dio en el clavo.

Ambientada en un mundo alternativo de estética sesentera, First Steps presentó a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm como algo más que superhéroes: como una familia funcional… dentro de lo que cabe cuando uno se estira, otro arde y otro es de piedra.

El enfrentamiento con Galactus, interpretado por Ralph Ineson, elevó el nivel de amenaza a escala cósmica desde el primer momento, mientras Silver Surfer, en la versión de Julia Garner, aportó misterio y tragedia. Todo ello sin olvidar el corazón del relato: la tensión entre salvar el mundo y proteger a los tuyos. Marvel en su versión más clásica… pero bien ejecutada.

Oficialmente, Marvel no ha anunciado aún su hoja de ruta tras Secret Wars. Sabemos que Black Panther 3 y el reboot de los X-Men están en desarrollo, pero poco más. Sin embargo, una secuela de Los Cuatro Fantásticos encaja como un guante en ese nuevo tablero: son el puente perfecto entre ciencia, multiverso y futuro narrativo del UCM.

Si los rumores se confirman, el equipo podría integrarse definitivamente en la línea temporal principal, compartiendo escenario con Vengadores y mutantes en un universo “reiniciado”, pero con memoria emocional. Y ahí, una segunda película en solitario tendría todo el sentido del mundo.

Porque a veces Marvel no necesita reinventarse. Solo necesita insistir un poco más cuando por fin ha acertado.