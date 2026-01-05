IR A
Confirmado: este es el nuevo superhéroe que se suma el Universo de Marvel

La serie que llegará a Disney+ apuesta por la comedia y la sátira para mostrar el detrás de escena de Hollywood dentro del Universo Cinemático de Marvel.

La historia sigue a Simon Williams

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 

  • Disney+ presentó oficialmente a “Wonder Man”, el nuevo integrante del Marvel Cinematic Universe (MCU), que se aleja del clásico formato de batallas épicas para adentrarse en una comedia superheroica cargada de ironía.
  • Esta serie live-action expande el multiverso de Marvel y se mete de lleno en la llamada “fatiga de las películas de héroes”, pero desde un ángulo humorístico y autorreferencial.
  
  • La producción se estrenará el 28 de enero y contará con un total de ocho episodios.

Disney+ presentó oficialmente a “Wonder Man”, el nuevo integrante del Marvel Cinematic Universe (MCU), que se aleja del clásico formato de batallas épicas para adentrarse en una comedia superheroica cargada de ironía. La producción se estrenará el 28 de enero y contará con un total de ocho episodios.

Los seis integrantes originales de la iniciativa Vengadores de Nick Fury.
Esta serie live-action expande el multiverso de Marvel y se mete de lleno en la llamada “fatiga de las películas de héroes”, pero desde un ángulo humorístico y autorreferencial.

quixn_es_wonder_manx_el_personaje_de_marvel_que_tendrx_nueva_serie.jpg_420940678

Quién es el nuevo superhéroe que se suma al Universo de Marvel

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. Lo que parece un sueño hecho realidad se complica cuando descubre que, al igual que su personaje, él también posee poderes reales.

wonderrrr

En ese camino aparece Ben Kingsley retomando su rol de Trevor Slattery, el recordado “falso Mandarín” de Iron Man 3 y Shang-Chi, quien oficia como una especie de mentor tan desopilante como poco confiable.

El conflicto central se potencia por el contexto: en este mundo, las personas con habilidades extraordinarias son vigiladas por el Gobierno y consideradas una amenaza, lo que convierte la nueva vida de Simon en una mezcla explosiva entre fama, peligro y una identidad que todavía no termina de comprender.

Embed - Marvel Television’s Wonder Man | Official Trailer | Disney+

 

