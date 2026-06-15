Con la inflación confirmada, estos serán los montos de las jubilaciones y AUH de ANSES en julio 2026

Los haberes jubilatorios, pensiones y asignaciones sociales aumentarán el próximo mes. Cuánto cobrarán los beneficiarios y cómo quedan los nuevos valores.

Se confirmó el porcentaje de aumento que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales el próximo mes.

Con la inflación confirmada, estos serán los montos de las jubilaciones y AUH en julio de 2026 : tras conocerse el dato de suba de precios de mayo, se confirmó el porcentaje de aumento que recibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales el próximo mes.

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Luego de que el INDEC difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, quedó definido el porcentaje de actualización que recibirán las prestaciones sociales durante el septimo mes anual.

De acuerdo con el esquema de movilidad vigente, los haberes previsionales y las asignaciones familiares tendrán un incremento del 2,1%, en línea con la inflación registrada durante el mes anterior.

El actual mecanismo de actualización fue establecido mediante el DNU 274/24 y dispone ajustes mensuales para las prestaciones administradas por el organismo previsional. De esta manera, cada incremento toma como referencia la inflación más reciente informada por el INDEC, con el objetivo de acompañar la evolución del costo de vida.

Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima ascenderá a $411.787,67. A este monto se le sumará el refuerzo económico de $70.000 destinado a quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. De esta manera, el ingreso total alcanzará los $481.787,67.

Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ubicarse en $188.374,06.

Las demás prestaciones previsionales también recibirán el aumento del 2,1%. Los nuevos montos serán:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.460,13.

Pensiones No Contributivas (PNC): $288.251,36.

Prestación Básica Universal (PBU): $188.374,06.

La actualización también impactará sobre las asignaciones familiares y sociales que perciben millones de familias. A partir de julio, los valores quedarán de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $147.975,57.

Asignación por Embarazo (AUE): $147.975,57.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer tramo de ingresos: $73.995,95.

Estos montos corresponden al incremento automático previsto por la fórmula de movilidad basada en la evolución mensual de la inflación.