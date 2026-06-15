Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.200.000 pesos a 30 días en junio 2026 Esta modalidad de ahorro en pesos sigue siendo una de las más populares, por la colocación a un mes. Por Agregar C5N en









Conocé cuánto ganás si invertís 1.200.000 pesos en un plazo fijo a 30 días en junio 2026.

Un depósito de $1.200.000 en un plazo fijo tradicional puede generar más de $18.700 en intereses en apenas 30 días. Las tasas más altas continúan concentrándose en las operaciones realizadas por canales electrónicos. El monto final varía según la modalidad elegida y la política de cada entidad financiera. A pesar de la ganancia nominal, el rendimiento sigue ubicándose por debajo de la inflación mensual. El plazo fijo tradicional continúa siendo una de las herramientas de ahorro más utilizadas por quienes buscan una inversión simple y con un rendimiento conocido desde el momento en que se constituye. Aunque las tasas actuales se encuentran lejos de los niveles observados en otros períodos, muchos ahorristas siguen optando por esta alternativa para resguardar sus pesos durante plazos cortos.

En junio de 2026, las entidades financieras mantienen diferencias entre las operaciones realizadas en sucursal y aquellas efectuadas mediante home banking o canales digitales, una estrategia que apunta a incentivar las gestiones electrónicas y reducir costos operativos.

Cuánto ganás por depositar $1.200.000 en un plazo fijo según el banco Si una persona invierte $1.200.000 a 30 días mediante una sucursal bancaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, obtendrá intereses por $15.287,67. De esta manera, al vencimiento del plazo fijo recibirá un total de $1.215.287,67 entre el capital invertido y la renta generada durante el período.

Banco Nación Barcex La rentabilidad mejora cuando la operación se realiza por home banking o aplicaciones bancarias. En ese caso, con una TNA del 19% y una TEA del 20,75%, los intereses alcanzan los $18.739,73. Así, el monto total a cobrar luego de 30 días asciende a $1.218.739,73, una diferencia que refleja las mejores condiciones que muchas entidades reservan para los canales electrónicos.

Cómo quedan los plazos fijos en relación a la inflación Más allá de la ganancia obtenida, el rendimiento del plazo fijo suele analizarse en comparación con la evolución de los precios. Según los últimos datos disponibles, la inflación de mayo se ubicó en el 2,1%, mientras que el retorno mensual efectivo de los plazos fijos tradicionales se mueve en una franja cercana al 1,3% y 1,6%.

Inflación - supermercado Imagen creada con IA Esto significa que, aunque se reciben más pesos al finalizar la colocación, el rendimiento continúa siendo inferior al avance de la inflación. En términos prácticos, la capacidad de compra del capital invertido puede verse afectada a pesar de los intereses cobrados. Sin embargo, para quienes priorizan previsibilidad, el plazo fijo sigue teniendo un lugar relevante dentro de las opciones de ahorro.