Pakistán confirmó que EEUU e Irán alcanzaron un acuerdo en el conflicto de Medio Oriente

Tras cuatro meses de agresiones, ambos países sellaron un entendimiento para finalizar las hostilidades. Estados Unidos levantará el bloqueo al estrecho de Ormuz, con el objetivo de que "vuelva a fluir el petróleo"

Estados Unidos e Irán alcanzaron este domingo un acuerdo de paz preliminar que establece el cese inmediato y permanente de las operaciones militares tras tres meses y medio de guerra en Medio Oriente. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif , actuó como mediador y anunció que la firma oficial del memorando de entendimiento tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio en Suiza .

Tanto el mandatario estadounidense, Donald Trump , como el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi , confirmaron de manera simultánea el éxito de las negociaciones que congelan el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

El pacto detiene los combates en múltiples regiones, un compromiso que incluye la paralización de las hostilidades en el frente de Líbano. De consolidarse los términos, el pacto pone fin a un conflicto bélico que dejó una estela de más de 7.000 muertos , desestabilizó la economía global y afectó el panorama político de la administración republicana de cara a las elecciones de noviembre.

Trump celebró el avance diplomático mediante un mensaje en sus redes sociales en el día de su cumpleaños número 80. "El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado" , afirmó el líder republicano, quien ordenó medidas inmediatas para normalizar el comercio internacional .

"Por la presente, autorizo plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo! ", ordenó Trump.

Por su parte, el gobierno de Teherán ratificó que los equipos diplomáticos concluyeron la redacción del documento base. "El texto del memorando de entendimiento ya está ultimado", aseguró Gharibabadi a la agencia Tasnim. El texto establece una tregua inicial de 60 días con el objetivo de negociar las condiciones de un tratado de paz definitivo entre ambas potencias.

Las partes discuten la entrega de fondos y el control nuclear

El aspecto económico genera las principales diferencias entre los países firmantes debido a las exigencias de reconstrucción de Teherán. La República Islámica reclama la devolución de u$s24.000 millones congelados en el exterior y un plan de asistencia estadounidense de u$s300.000 millones. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchí, detalló que las futuras mesas de diálogo definirán el destino definitivo de su programa atómico.

La Casa Blanca advirtió que los beneficios financieros hacia el país asiático ocurrirán de manera escalonada y atados a supervisiones estrictas. Fuentes oficiales de Washington señalaron que Irán recibirá los tramos de dinero solo si cumple sus obligaciones de desmantelamiento de instalaciones nucleares. La desconfianza mutua representa el principal obstáculo para la ejecución del memorando en los próximos meses.

El escenario político actual presiona de forma directa a los líderes de ambos Estados al momento de implementar el acuerdo. El régimen iraní busca el aval de la Guardia Revolucionaria, un sector militar que acumuló poder durante el conflicto de este año. En paralelo, Trump evita concesiones que evoquen el tratado nuclear del año 2015, acuerdo que él mismo rompió en 2018 al calificarlo de perjudicial para la seguridad de su país.