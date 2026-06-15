Beneficio, bono y aguinaldo: qué monto recibe un jubilado de ANSES con 30 años de aportes en junio 2026 El organismo previsional confirmó las cifras de este mes para adultos mayores. Enterate cuánto cobran con aumento, bono de $70.000 y aguinaldo, y cuándo se realiza el pago. Por Agregar C5N en









Conocé qué monto recibe un jubilado de ANSES con 30 años de aportes en junio 2026.

Los jubilados reciben un aumento del 2,58% en junio de 2026.

El bono extraordinario de $70.000 continúa vigente para los haberes más bajos.

El aguinaldo se paga junto con los haberes de junio.

Los jubilados con 30 años de aportes también cobran el medio aguinaldo. Beneficio, bono y aguinaldo: con el aumento por movilidad, el monto extra extraordinario y el medio SAC, este mes se convirtió en uno de los más importantes del año para los adultos mayores. Conocé qué monto recibe un jubilado de ANSES con 30 años de aportes en junio 2026.

Para determinar el haber inicial de una jubilación, la Administración Nacional de la Seguridad Social toma como referencia el promedio actualizado de los salarios registrados durante los últimos diez años de actividad laboral. En concreto, se analizan las últimas 120 remuneraciones declaradas antes del retiro.

El procedimiento incluye la actualización de cada uno de esos salarios mediante índices oficiales, con el objetivo de reflejar su valor real al momento de iniciar el trámite jubilatorio. Además, la normativa vigente contempla beneficios para quienes superan los 30 años mínimos de aportes exigidos. En estos casos, los años adicionales trabajados pueden generar incrementos sobre determinados componentes de la jubilación, lo que permite acceder a un haber superior al de quienes cumplen únicamente con el requisito básico.

Cuál es el monto para los jubilados de ANSES en junio 2026 El monto definitivo depende de los salarios registrados durante la vida laboral. Sin embargo, quienes accedieron a la jubilación con los 30 años de aportes requeridos y perciben el haber mínimo cobrarán:

Jubilación mínima: $403.318.

Bono extraordinario: $70.000.

Total bruto: $473.318.

Ingreso neto estimado: alrededor de $461.218. A estos valores se suma el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026, que se abona junto con los haberes de junio.

jubilados En qué fecha cobran los jubilados de ANSES en junio 2026 El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Por este motivo, durante junio los jubilados reciben tres conceptos distintos: El haber mensual actualizado por movilidad.

El bono extraordinario de $70.000, cuando corresponde.

El medio aguinaldo. En qué fecha cobran los jubilados de ANSES en junio 2026 Haberes que no superan el mínimo DNI terminados en 0: 8 de junio.

DNI terminados en 1: 9 de junio.

DNI terminados en 2: 10 de junio.

DNI terminados en 3: 11 de junio.

DNI terminados en 4: 12 de junio.

DNI terminados en 5: 16 de junio.

DNI terminados en 6: 17 de junio.

DNI terminados en 7: 18 de junio.

DNI terminados en 8: 19 de junio.

DNI terminados en 9: 22 de junio. Haberes superiores al mínimo DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.