Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio Tras el despido del actor Jonathan Majors, la productora sepultó los planes para la película Avengers: The Kang Dynasty y dejó muchas dudas.







Avengers: Doomsday explicará qué pasó con Kang, el papel de Jonathan Majors.

Marvel Studios

La productora cinematográfica Marvel Studios explicará qué ocurrió con el personaje Kang en la película Avengers: Doomsday, algo que fue muy pedido por los fanáticos en redes sociales luego del sorpresivo despido del actor estadounidense Jonathan Majors por violencia de género contra su exnovia.

Con el comienzo de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, la productora eligió a Jonathan Majors para interpretar al nuevo gran villano, es decir a Kang el Conquistador. Pero, tras aparecer en la serie Loki (2021-2023) y en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023), el conglomerado The Walt Disney Company decidió despedirlo tras ser encontrado culpable de ejercer violencia de género.

Esto desencadenó una fuerte crisis en Disney, ya que todo iba a estar centrado en el villano interpretado por este actor, lo que provocó que la ya anunciada Avengers: The Kang Dynasty tenga que ser cancelada. Luego de algunos meses de incertidumbre, anunciaron el regreso de Robert Downey Jr. para interpretar a Doctor Doom y ser el nuevo gran antagonista de la quinta entrega de Los Vengadores, la cual recibió el nombre Avengers: Doomsday.

Avengers 5 The Kang Dynasty y 6 Secret Wars Disney decidió reemplazar The Kang Dynasty por Doomsday y no cambió nada sobre Secret Wars. Marvel Studios

Así, el insider @vr_mcu utilizó su cuenta de X para revelar una información clave sobre el futuro de Marvel: "Según se informa, la historia de Kang se abordará en Avengers: Doomsday, aclarando por qué Avengers: The Kang Dynasty no tuvo lugar". Todo esto generó mucha expectativa en los fans, ya que nunca se le dio un cierre a esta historia y queda muy desprolijo para la continuidad de las películas.