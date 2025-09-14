IR A
Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

Tras el despido del actor Jonathan Majors, la productora sepultó los planes para la película Avengers: The Kang Dynasty y dejó muchas dudas.

Avengers: Doomsday explicará qué pasó con Kang

Avengers: Doomsday explicará qué pasó con Kang, el papel de Jonathan Majors.

Marvel Studios
La nueva temporada de Daredevil: Born Again se estrenará en marzo de 2026, y los rumores sobre el regreso de Luke Cage mantienen la emoción entre los seguidores del UCM.
Mike Colter volvió a lanzar rumores de que Luke Cage aparecería de nuevo en Marvel: en qué producción sería

Con el comienzo de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, la productora eligió a Jonathan Majors para interpretar al nuevo gran villano, es decir a Kang el Conquistador. Pero, tras aparecer en la serie Loki (2021-2023) y en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023), el conglomerado The Walt Disney Company decidió despedirlo tras ser encontrado culpable de ejercer violencia de género.

Esto desencadenó una fuerte crisis en Disney, ya que todo iba a estar centrado en el villano interpretado por este actor, lo que provocó que la ya anunciada Avengers: The Kang Dynasty tenga que ser cancelada. Luego de algunos meses de incertidumbre, anunciaron el regreso de Robert Downey Jr. para interpretar a Doctor Doom y ser el nuevo gran antagonista de la quinta entrega de Los Vengadores, la cual recibió el nombre Avengers: Doomsday.

Avengers 5 The Kang Dynasty y 6 Secret Wars
Disney decidió reemplazar The Kang Dynasty por Doomsday y no cambió nada sobre Secret Wars.

Disney decidió reemplazar The Kang Dynasty por Doomsday y no cambió nada sobre Secret Wars.

Así, el insider @vr_mcu utilizó su cuenta de X para revelar una información clave sobre el futuro de Marvel: "Según se informa, la historia de Kang se abordará en Avengers: Doomsday, aclarando por qué Avengers: The Kang Dynasty no tuvo lugar". Todo esto generó mucha expectativa en los fans, ya que nunca se le dio un cierre a esta historia y queda muy desprolijo para la continuidad de las películas.

Kang Jonathan Majors Avengers Doomsday Marvel
La historia de Kang llegará a su fin con Avengers: Doomsday.

La historia de Kang llegará a su fin con Avengers: Doomsday.

Zendaya sorprendió con un inesperado look: ¿cambia de papel en Marvel?

La actriz estadounidense Zendaya sorprendió a todos con un inesperado look en el set de Spider-Man: Brand New Day y los rumores no tardaron en dispararse en redes sociales, ya que muchos aseguraron que se trata de un cambio de rol en Marvel Studios.

Zendaya Spider-Man Brand New Day Marvel
Zendaya volverá a Marvel de la mano de Spider-Man: Brand New Day.

Zendaya volverá a Marvel de la mano de Spider-Man: Brand New Day.

