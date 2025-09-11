IR A
IR A

Zendaya sorprendió con un inesperado look: ¿cambia de papel en Marvel?

La actriz estadounidense apareció en el set de Spider-Man: Brand New Day con una apariencia renovada y se llevó todos los flashes.

Zendaya volverá a Marvel de la mano de Spider-Man: Brand New Day﻿.

Zendaya volverá a Marvel de la mano de Spider-Man: Brand New Day﻿.

Redes sociales

Durante la continuidad de las grabaciones de Spider-Man: Brand New Day, una fotografía de los actores en el set no tardó en ser viral por una llamativa razón. Lo que sucedió fue que aparecieron Zendaya, Tom Holland y Jacob Batalon, y ella se mostró con la capucha de su campera puesta con el objetivo de ocultar su color de pelo actual.

Al interpretar al personaje Michelle "MJ" Jones-Watson, la historia original de El Hombre Araña fue definitivamente por otro lado, ya que los intereses amorosos de Peter Parker siempre fueron Mary "MJ" Jane Watson o Gwen Stacy. Por eso, con motivo de la ausencia de la confirmación del color de pelo actual de la actriz, todo apunta a que podría lucir un color rojizo, de forma que la ausencia de su pareja en su historia podría hacer que cambie el rumbo.

Zendaya Tom Holland Jacob Batalon Marvel Spiderman Brand New Day
Todo apunta a que Zendaya cambiará su color de pelo en Spider-Man: Brand New Day.

Todo apunta a que Zendaya cambiará su color de pelo en Spider-Man: Brand New Day.

Es importante recordar que la actriz Sadie Sink también estará en la película y con un rol mucho más importante que Zendaya, ya que todo apunta a que ella será Gwen Stacy. De esta manera, el personaje de Tom Holland podría vivir un nuevo romance en su cuarta entrega personal y esto dará mucho que hablar.

kevin-feige-conocido-ser-presidente-marvel-studios_98
El contexto de Marvel hace que la aparición de los tres Spider-Man sea más que una ilusión.

El contexto de Marvel hace que la aparición de los tres Spider-Man sea más que una ilusión.

TEMAS RELACIONADOS

últimas noticias

El entreandor de 51 años habló a corazón abierto.

Almeyda y una dura confesión sobre la depresión: "Presión es que te vean tirado como un perro y no te entiendan"

Hace 14 minutos
Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal le aplicó una pena de 27 años y 3 meses de prisión

Bolsonaro condenado: el Supremo Tribunal le aplicó una pena de 27 años y 3 meses de prisión

Hace 21 minutos
Axel Kicillof cruzó a Milei: Nunca tendrá el apoyo popular desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública

Kicillof cruzó a Milei: "Las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime "

Hace 26 minutos
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 12 de septiembre

Hace 27 minutos
El menor que mató a la nena segrirá recluído en un instituto de menores.

Rechazaron la domiciliaria para el menor que arrastró 15 cuadras a Kim Gómez

Hace 32 minutos