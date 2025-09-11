Zendaya sorprendió con un inesperado look: ¿cambia de papel en Marvel? La actriz estadounidense apareció en el set de Spider-Man: Brand New Day con una apariencia renovada y se llevó todos los flashes.







Zendaya volverá a Marvel de la mano de Spider-Man: Brand New Day﻿. Redes sociales

La actriz estadounidense Zendaya sorprendió a todos con un inesperado look en el set de Spider-Man: Brand New Day y los rumores no tardaron en dispararse en redes sociales, ya que muchos aseguraron que se trata de un cambio de rol en Marvel Studios.

Durante la continuidad de las grabaciones de Spider-Man: Brand New Day, una fotografía de los actores en el set no tardó en ser viral por una llamativa razón. Lo que sucedió fue que aparecieron Zendaya, Tom Holland y Jacob Batalon, y ella se mostró con la capucha de su campera puesta con el objetivo de ocultar su color de pelo actual.

Al interpretar al personaje Michelle "MJ" Jones-Watson, la historia original de El Hombre Araña fue definitivamente por otro lado, ya que los intereses amorosos de Peter Parker siempre fueron Mary "MJ" Jane Watson o Gwen Stacy. Por eso, con motivo de la ausencia de la confirmación del color de pelo actual de la actriz, todo apunta a que podría lucir un color rojizo, de forma que la ausencia de su pareja en su historia podría hacer que cambie el rumbo.

Zendaya Tom Holland Jacob Batalon Marvel Spiderman Brand New Day Todo apunta a que Zendaya cambiará su color de pelo en Spider-Man: Brand New Day. Redes sociales Es importante recordar que la actriz Sadie Sink también estará en la película y con un rol mucho más importante que Zendaya, ya que todo apunta a que ella será Gwen Stacy. De esta manera, el personaje de Tom Holland podría vivir un nuevo romance en su cuarta entrega personal y esto dará mucho que hablar.

