Tráiler completo: Marvel Zombies anticipa su estreno de septiembre 2025

Marvel Zombies, una nueva serie que lanza el Universo Cinematográfico de Marvel y se estrenará el 24 de septiembre.

En esta serie , después de que los Vengadores son alcanzados por una plaga de zombis , un grupo desesperado de sobrevivientes descubre la clave para acabar con los no muertos con superpoderes , corriendo a través de un paisaje distópico y arriesgando la vida y la integridad física para salvar su mundo .

El elenco de Marvel Zombies incluye a Awkwafina como Katy, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Simu Liu como Shang-Chi, Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Scarlet Witch, Randall Park como Jimmy Woo, Florence Pugh como Yelena Belova, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tessa Thompson como Valkyrie, Hailee Steinfeld como Kate Bishop, Iman Vellani como Kamala Khan/Ms. Marvel, Dominique Thorne como Riri Williams/Ironheart, Todd Williams como Eric Brooks/Blade Knight y Hudson Thames como Peter Parker/Spider-Man, entre otros.

El universo Marvel toma un rumbo inesperado hacia el horror y la comedia negra con Marvel Zombies , su primera serie animada dirigida a adultos, que se estrenará el 24 de septiembre en Disney+ . El tráiler oficial ya está disponible, anunciando una mezcla de acción sangrienta, personajes conocidos transformados en zombis y la introducción de Blade Knight, una versión que fusiona a Moon Knight y Blade.

Esta serie marca el debut de la calificación TV-MA (exclusiva para adultos) en la animación de Marvel , con un elenco de voces reconocido y escenas que buscan atraer tanto a los seguidores de siempre como a nuevos espectadores.

Marvel Zombies comenzó como una serie limitada de cómics de cinco números publicada en 2005, creada por Robert Kirkman, el reconocido autor de The Walking Dead. La historia presentaba un universo alternativo donde los Vengadores y muchos otros héroes eran infectados por un virus zombi que los convertía en depredadores insaciables. Desde entonces, la idea se ha extendido a quince secuelas, con cruces junto a El ejército de las tinieblas y especiales navideños, consolidando el fenómeno zombi entre los seguidores de Marvel.

Con el próximo estreno de Marvel Zombies, Marvel apuesta por una producción animada de cinco episodios con un enfoque irreverente y dirigido exclusivamente al público adulto, reemplazando el tono familiar por uno más oscuro y grotescamente humorístico. Bryan Andrews y Zeb Wells están al frente del proyecto, junto a productores ejecutivos como Kevin Feige y Louis D’Esposito. El guion combina el espíritu sarcástico del cómic original con los elementos visuales más extremos y libres de la animación contemporánea.

Otro atractivo importante es el elenco de voces, que incluye a reconocidas figuras del Universo Cinematográfico Marvel. Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Hailee Steinfeld, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne, entre otros, aportan autenticidad a los personajes en esta propuesta que mezcla el gore con la parodia de superhéroes.