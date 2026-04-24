Enloquecen los hinchas: Mario Pergolini le regaló a Oriana Sabatini una camiseta de Boca con el 21 de Paulo Dybala La actriz acudió al programa Otro día perdido y le regalaron indumentaria del Xeneize, con la intención de instalar la posible llegada de la Joya en junio. “Me encantaría decir que sí”, indicó la esposa del jugador. Por + Seguir en







Oriana Sabatini recibió una camiseta de Boca.

La actriz Oriana Sabatini acudió al programa de Mario Pergolini y recibió de regalo una camiseta de Boca con su nombre y otra con la de su marido, Paulo Dybala. Ante esto, los hincha xeneizes enloquecieron por una posible llegada de la Joya al club en junio luego del Mundial 2026.

El conductor del programa, hincha fanático de Boca y exvicepresidente del club, aprovechó para expresar su deseo de tener al campeón del mundo en el equipo para la segunda parte del año. “No le hago este tipo de obsequios a nadie” y procedió a darle la casaca con el escrito ORIANA 21.

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Mario Pergolini trajo un regalo especial para Oriana y metió presión: "Si Paulo viene a Boca, me largo a llorar".#OtroDíaPerdido pic.twitter.com/cNewG5lurJ — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) April 24, 2026 Fue entonces que comenzaron los chistes porque Oriana es hincha de River, tal y como su padre, Osvaldo: “Mi papá va a ver esto y le va a agarrar algo”. Pero Mario captó la idea y le contestó que, como probablemente no use nunca la camiseta, le iba a regalar otra.

Pergolini sacó de una bolsa una camiseta con el escrito DYBALA 21 y se la regaló: “Se lo ponemos igual, no te hagas ningún problema. No lo tomes como presión, vos dáselo”.