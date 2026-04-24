24 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Enloquecen los hinchas: Mario Pergolini le regaló a Oriana Sabatini una camiseta de Boca con el 21 de Paulo Dybala

La actriz acudió al programa Otro día perdido y le regalaron indumentaria del Xeneize, con la intención de instalar la posible llegada de la Joya en junio. “Me encantaría decir que sí”, indicó la esposa del jugador.

Por
Oriana Sabatini recibió una camiseta de Boca.

Oriana Sabatini recibió una camiseta de Boca.

La actriz Oriana Sabatini acudió al programa de Mario Pergolini y recibió de regalo una camiseta de Boca con su nombre y otra con la de su marido, Paulo Dybala. Ante esto, los hincha xeneizes enloquecieron por una posible llegada de la Joya al club en junio luego del Mundial 2026.

Podría quedarme acá, la primera novela de Oriana Sabatini.
Te puede interesar:

Qué se sabe de la novela que Oriana Sabatini presentará en la Feria del Libro

El conductor del programa, hincha fanático de Boca y exvicepresidente del club, aprovechó para expresar su deseo de tener al campeón del mundo en el equipo para la segunda parte del año. “No le hago este tipo de obsequios a nadie” y procedió a darle la casaca con el escrito ORIANA 21.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/2047506855606288483&partner=&hide_thread=false

Fue entonces que comenzaron los chistes porque Oriana es hincha de River, tal y como su padre, Osvaldo: “Mi papá va a ver esto y le va a agarrar algo”. Pero Mario captó la idea y le contestó que, como probablemente no use nunca la camiseta, le iba a regalar otra.

Pergolini sacó de una bolsa una camiseta con el escrito DYBALA 21 y se la regaló: “Se lo ponemos igual, no te hagas ningún problema. No lo tomes como presión, vos dáselo”.

En cuanto a la llegada de Dybala a Boca respondió que no sabía nada. El conductor, fiel a su estilo, bromeó: “Esto no va a salir en ningún lado si decís que ya está todo arreglado para junio”. Pero Oriana concluyó: “Me encantaría decir que sí”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Pity lanzó su nuevo tema, con videoclip dirigido por Luis Ortega.

Volvió el Pity: presentó su primera canción solista, "Lejos de ser"

El hombre fue uno de los protagonistas de El Chavo del 8.

Murió Ricardo de Pascual, reconocido humorista y actor de "El Chavo del 8", a los 85 años

La nueva propuesta para despertar con buen humor.

La nueva propuesta de La POP para despertar con buen humor cada mañana

Rating Cero

Oriana Sabatini recibió una camiseta de Boca.

Pergolini le regaló a Oriana Sabatini una camiseta de Boca con el 21 de Dybala

Ambas artistas mantienen una relación cercana dentro de la escena musical.

La impresionante transformación de La Joaqui: la compararon con Ángela Torres

Anna Del Boca habló de su posibe ingreso, y el de su mamá, a la casa más famosa.

Anna del Boca enfrentó los rumores sobre su posible ingreso a Gran Hermano: qué dijo

Migue Granados quedó en el centro de las miradas.

El pase del año: ¿Migue Granados se va de Olga?

La actriz habría cerrado un nuevo acuerdo para ingresar otra vez a la casa de GH.
play

Se confirmó cuándo será el repechaje de Gran Hermano 2026: ¿vuelve Andrea del Boca?

Mirtha Legrand continúa su recuperación.

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: pospuso la vuelta a su programa en El Trece

últimas noticias

La divisa estadounidense.

El dólar cierra la semana por encima de los $1.400

Hace 11 minutos
La violencia en niños incrementó en un 57% en 2025.

Datos que duelen: aumentaron más de un 50% las denuncias por violencia intrafamiliar hacia niños y adolescentes

Hace 11 minutos
El delantero que puede jugar el Mundial 2026 con Argentina.

Los delanteros de la Selección en el Mundial 2026: el futbolista que puede ser beneficiado por una desgracia

Hace 21 minutos
Traslasierra en Córdoba, el lugar ideal para desconectar. 

Recorré Argentina en 2026: el lugar ideal para desconectar de la rutina y cuidar la salud conectando con la naturaleza

Hace 21 minutos
La postura británica por las Islas Malvinas.

La fuerte reacción de la prensa británica a la postura de EEUU sobre Malvinas

Hace 28 minutos