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Aunque usted no lo crea: Evelyn Botto y Carmen Barbieri compartieron un almuerzo familiar sin Federico Bal

El video de la novia y la madre del conductor sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales. Ambas se mostraron juntas compartiendo un encuentro entre las dos familias por Pascuas.

 La locutora contó cómo se dio el primer encuentro entre su suegra y su familia. 

 La locutora contó cómo se dio el primer encuentro entre su suegra y su familia. 

Una canción popular dice en su estribillo "falsa como besito de suegra" pero no aplica en la relación que tienen Evelyn Botto y Carmen Barbieri que se mostraron juntas en una salida familiar. Si bien las dos mujeres ya se habían cruzado en el ámbito privado, esta es la primera vez que lo exponen en redes sociales y lo comparten con sus seguidores. Al encuentro no asistió Federico Bal.

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La novia y la madre de Federico Bal compartieron una salida familiar para celebrar Pascuas. “La mismísima Carmen Barbieri pasando las Pascuas con los Botto”, escribió la locutora en su historia de Instagram, junto al video del almuerzo en un restaurante que incluyó un enorme huevo de Pascua.

“Estoy con... lo voy a decir, mi suegra”, dijo Evelyn y su suegra le respondió: “Qué feo suena suegra, como si fuese mala...”.

historia de IG Evelyn Botto

En la misma secuencia, la conductora de Canal 9 comentó: “No sé por qué, pero muchos hombres hacen chistes sobre las suegras”. Aunque confesó que le sienta bien ese rol: “Igual me gusta ser suegra”. Botto respondió en la misma sintonía: “Y sos mi suegra, ¿qué le vamos a hacer? Es la verdad, y yo soy tu nuera”.

En sus historias de Instagram, Barbieri también compartió una foto con su nuera y le agradeció: “Hermoso almuerzo en familia. Solo faltó Fede. Gracias, querida Eve, te quiero”. Resulta que el hijo de la capocómica se encontraba de viaje por trabajo ya que se encuentra grabando para su programa Resto del Mundo (eltrece). En su último posteo escribió: “Atlanta, Georgia. Estados Unidos y sus mil países en uno. Su gente, sus atracciones, sus sabores y, sobre todo, una guía completa de las sedes del Mundial 2026, pronto en Resto del Mundo”.

IG Botto Barbieri

La locutora le contó a Barbieri que se muere por comer el arroz que es una especialidad culinaria que adora su hijo. “Hablé con mis compañeros (de OLGA) y queremos un ‘arroz a la Carmen’”, dijo. La exvedette le prometió a su nuera que le pasaría la receta secreta: “¡Ah, sí! Ya compré todas las cosas, las nueces, las pasas de uva, compré arroz especial y también las pechugas, porque voy a hacer ‘pollo a la Carmen’, que es con mostaza y crema”, le adelantó.

“La bendición es total, esto es para el jueves, vamos a abrir el programa comiendo eso, nosotros nos encargamos de calentarlo”, respondió contenta Botto.

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