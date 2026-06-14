15 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

El efecto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán: se desploma el petróleo y las bolsas asiáticas se disparan

El anuncio del fin de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán tuvo consecuencias inmediatas en la economía financiera internacional. El precio del barril del Brent cayó 4%.

Por
El precio del petróleo se desplomó tras el acuerdo de Estados Unidos e Irán.

El precio del petróleo se desplomó tras el acuerdo de Estados Unidos e Irán.

Tras el anuncio de Estados Unidos e Irán sobre el acuerdo alcanzado para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente, el precio del barril de Brent se desplomó más de 4% y cotizó a u$s83,78, mientras que las bolsas asiáticas se dispararon hasta 6%. Por otro lado, los futuros de la bolsa de Wall Street avanzaron impulsados por una mejora en el apetito por riesgo.

Kazem Gharibabadi, vicecanciller de Irán.
Te puede interesar:

El vicecanciller de Irán afirmó que el acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediato" a la guerra

El fin del conflicto iniciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, e Israel contra la república islámica implica la reapertura del estrecho de Ormuz por donde pasan la mayoría de los buques que transportan petróleo al resto del mundo. Por eso, ante la expectativa de que se firme un acuerdo el 19 de junio en Suiza las cotizaciones relacionadas al crudo empezaron a retroceder.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!", celebró Trump en Truth Social y añadió una solicitud para recomponer el mercado del petróleo en el mundo: "Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz, buques del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!".

Bolsas asiáticas post acuerdo EEUU Irán
La cotización de las bolsas asiáticas tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

La cotización de las bolsas asiáticas tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

Según informó la agencia estatal iraní IRIB, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que el acuerdo con Estados Unidos será firmado el próximo viernes y agradeció a Qatar y Pakistán por su participación en las negociaciones.

Qué dijo Irán sobre el acuerdo con Estados Unidos

El vicecanciller de Irán, Kazem Gharibabadi, ratificó este domingo en televisión estatal que el acuerdo logrado con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra".

"En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano", señaló el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas.

Gharibabadi afirmó que Teherán salió vencedor de la guerra con Israel y Estados Unidos: "El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

trump ordeno levantar el bloqueo al estrecho de ormuz: ¡que fluya el petroleo!

Trump ordenó levantar el bloqueo al estrecho de Ormuz: "¡Que fluya el petróleo!"

Iae Break y Oliver Tree en Brasil.

Así fue la última publicación de Oliver Tree en redes sociales antes del accidente fatal

El hecho se produjo en Kansas City.

Otra tragedia aérea: se estrelló un avión cerca de Kansas City y hay 12 muertos

Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump cumple 80 años: el personaje central de la era de la política-espectáculo

La colombiana cantó con su colega nigeriano con quien compartió los momentos previos al show.

¿Era ella? El inesperado comentario de los bailarines que estuvieron con Shakira en el Mundial 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump anunció que el acuerdo de paz con Irán se firmará este domingo

Rating Cero

Oliver Tree falleció a los 32 años en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro. 

El músico Oliver Tree es otro de los fallecidos en el accidente de helicópteros de Brasil

Gaspi junto a Ibai llanos comiendo el mejor asado del mundo en un conocido restaurante en Buenos Aires. 
play

Ibai Llanos despidió a Gaspi en redes sociales: "Absoluta desgracia y tristeza"

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Marcela Tinayre habló del romance oculto de Mirtha Legrand y sorprendió a todos

Lucas Vignale era productor audiovisual y tenía 29 años.

El último posteo de Lucas Vignale, el otro argentino que murió en el choque de helicópteros en Brasil

Gaspi junto a Coscu y a Ibai Llanos.

La despedida de streamers argentinos y españoles a Gaspi: "La vida es muy injusta"

Se difundió la lista de los posibles participantes de MasterChet Celebrity 2026.

Uno por uno: esta es la lista que se filtró sobre los famosos que estarían en MasterChef Celebrity 2026

últimas noticias

El precio del petróleo se desplomó tras el acuerdo de Estados Unidos e Irán.

El efecto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán: se desploma el petróleo y las bolsas asiáticas se disparan

Hace 34 minutos
play

El mensaje de Axel Kicillof por la muerte de Taty Almeida: "Es un ejemplo de lucha eterna"

Hace 1 hora
play

El último 24 de marzo de Taty Almeida: "Ya hemos pasado la posta, el legado está garantizado"

Hace 1 hora
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 15 de junio

Hace 2 horas
Estos son los resultados del sorteo del domingo 14 de junio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.382 del domingo 14 de junio de 2026

Hace 2 horas