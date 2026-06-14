El efecto del acuerdo entre Estados Unidos e Irán: se desploma el petróleo y las bolsas asiáticas se disparan El anuncio del fin de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán tuvo consecuencias inmediatas en la economía financiera internacional. El precio del barril del Brent cayó 4%. Por Agregar C5N en









El precio del petróleo se desplomó tras el acuerdo de Estados Unidos e Irán.

Tras el anuncio de Estados Unidos e Irán sobre el acuerdo alcanzado para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente, el precio del barril de Brent se desplomó más de 4% y cotizó a u$s83,78, mientras que las bolsas asiáticas se dispararon hasta 6%. Por otro lado, los futuros de la bolsa de Wall Street avanzaron impulsados por una mejora en el apetito por riesgo.

El fin del conflicto iniciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, e Israel contra la república islámica implica la reapertura del estrecho de Ormuz por donde pasan la mayoría de los buques que transportan petróleo al resto del mundo. Por eso, ante la expectativa de que se firme un acuerdo el 19 de junio en Suiza las cotizaciones relacionadas al crudo empezaron a retroceder.

"El acuerdo con la República Islámica de Irán está ahora completo. ¡Felicitaciones a todos!", celebró Trump en Truth Social y añadió una solicitud para recomponer el mercado del petróleo en el mundo: "Por la presente autorizo plenamente la apertura libre de peajes del estrecho de Ormuz, buques del mundo, enciendan sus motores. ¡Que fluya el petróleo!".

Bolsas asiáticas post acuerdo EEUU Irán La cotización de las bolsas asiáticas tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y por allí circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.

Según informó la agencia estatal iraní IRIB, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que el acuerdo con Estados Unidos será firmado el próximo viernes y agradeció a Qatar y Pakistán por su participación en las negociaciones.

Qué dijo Irán sobre el acuerdo con Estados Unidos El vicecanciller de Irán, Kazem Gharibabadi, ratificó este domingo en televisión estatal que el acuerdo logrado con Estados Unidos pone "fin inmediatamente a la guerra". "En primer lugar, el fin inmediato y definitivo de la guerra y de las operaciones militares en los diferentes frentes, incluido el Líbano", señaló el diplomático, especialista en cuestiones jurídicas. Gharibabadi afirmó que Teherán salió vencedor de la guerra con Israel y Estados Unidos: "El enemigo, que atacó para llevar a cabo sus designios malintencionados, ha visto todos sus objetivos reducidos a la nada, y la República Islámica de Irán ha logrado grandes victorias en esta guerra".