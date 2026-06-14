El mensaje de Axel Kicillof por la muerte de Taty Almeida: "Es un ejemplo de lucha eterna" El gobernador de la provincia de Buenos Aires habló con C5N y expresó su pesar por el fallecimiento de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Por Agregar C5N en









Axel Kicillof junto a Taty Almeida.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó este domingo su pesar por la muerte de Taty Almeyda, referente de la lucha por los derechos humanos y presidenta de la Agrupación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

"Qué noche triste. Estos últimos días estuve en contacto con la familia. Nos mandamos audios con Taty, que tuvo momentos buenos estos días, aunque estaba internada y con mucha dificultad", detalló el mandatario bonaerense, en diálogo con Fernando Borroni en C5N.

"Tuve la oportunidad de saludarla el viernes, que nos intercambiamos unos audios recontra afectuosos, como siempre, llenos de fuerza y entusiasmo. Era la Taty de siempre, inquebrantable, aún internada y con dificultades. Tremendo. Un ejemplo de lucha eterna. Es una figura de referencia obligada y un ejemplo para todos nosotros", agregó Kicillof.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2066316957062684758&partner=&hide_thread=false Con un enorme dolor despedimos a Taty Almeida, compañera imprescindible en la historia de nuestro país y referencia para generaciones enteras.



Con coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.



Su ejemplo de lucha… pic.twitter.com/N9qZsoX35r — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 15, 2026 La sentida despedida de Cristina Kirchner a Taty Almeida: "Luchadora incansable que honraste la vida" La exmandataria Cristina Kirchner despidió a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, quien murió este domingo a los 95 años y se destacó por ser una figura central en la defensa de los derechos humanos en Argentina ya que su voz representó a miles de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

En la red social X, la expresidenta subrayó la lucha de Almeida, quien murió buscando a su hijo Alejandro, detenido-desaparecido el 17 de junio de 1975. "Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty", expresó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2066305094455267502&partner=&hide_thread=false Luchadora incansable que honraste la vida.

Hasta siempre querida Taty. pic.twitter.com/VMbtgwtAQZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 14, 2026