15 de junio de 2026 Inicio
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El mensaje de Axel Kicillof por la muerte de Taty Almeida: "Es un ejemplo de lucha eterna"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires habló con C5N y expresó su pesar por el fallecimiento de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

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Axel Kicillof junto a Taty Almeida.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó este domingo su pesar por la muerte de Taty Almeyda, referente de la lucha por los derechos humanos y presidenta de la Agrupación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.

El gobernador remarcó la doble vara de la Justicia de acuerdo al color político.
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"Qué noche triste. Estos últimos días estuve en contacto con la familia. Nos mandamos audios con Taty, que tuvo momentos buenos estos días, aunque estaba internada y con mucha dificultad", detalló el mandatario bonaerense, en diálogo con Fernando Borroni en C5N.

"Tuve la oportunidad de saludarla el viernes, que nos intercambiamos unos audios recontra afectuosos, como siempre, llenos de fuerza y entusiasmo. Era la Taty de siempre, inquebrantable, aún internada y con dificultades. Tremendo. Un ejemplo de lucha eterna. Es una figura de referencia obligada y un ejemplo para todos nosotros", agregó Kicillof.

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La sentida despedida de Cristina Kirchner a Taty Almeida: "Luchadora incansable que honraste la vida"

La exmandataria Cristina Kirchner despidió a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, quien murió este domingo a los 95 años y se destacó por ser una figura central en la defensa de los derechos humanos en Argentina ya que su voz representó a miles de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

En la red social X, la expresidenta subrayó la lucha de Almeida, quien murió buscando a su hijo Alejandro, detenido-desaparecido el 17 de junio de 1975. "Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty", expresó.

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