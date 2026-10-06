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Mario Pergolini cruzó a Evelyn Botto en pleno programa: "Está mal lo que hiciste"

El conductor no dejó pasar un gesto y acorraló a su compañera con un cuestionamiento.

El conductor marcó una actitud de su compañera de trabajo.

El conductor marcó una actitud de su compañera de trabajo.

Lo que pretendía ser un emotivo gesto romántico para celebrar el cumpleaños número 36 de Fede Bal derivó en un insólito debate televisivo. Evelyn Botto sorprendió al conductor de Resto del Mundo esperándolo de madrugada en el aeropuerto tras un mes ininterrumpido de rodajes en el exterior, armada con mate, un regalo, una torta y una vela encendida dentro del auto. Sin embargo, la posterior difusión de las imágenes en las redes terminó abriendo una grieta inesperada en el estudio de televisión que comparte con Mario Pergolini.

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Durante la emisión del ciclo Otro día perdido, emitido por la señal de ElTrece, Pergolini no dejó pasar el episodio y cuestionó la iniciativa de su compañera de equipo. Con su característico estilo incisivo, el histórico presentador desaprobó el despliegue realizado por la locutora y abrió un acalorado cruce en vivo respecto a los límites de la privacidad, el cansancio tras los viajes largos y el compromiso de exponer situaciones íntimas ante los ojos del público.

Así fue el cruce entre Mario Pergolini y Evelyn Botto

El intercambio se desencadenó cuando el ex CQC puso el tema sobre la mesa al aire con una frase para acorralar a la panelista: “Saliste en los diarios”, disparó de entrada. Sin rodeos, el conductor justificó su postura hacia la demostración de afecto que organizó la locutora para recibir al hijo de Carmen Barbieri tras su extenso viaje: “Quería discutir esto porque creo que está mal lo que hiciste”, remarcó sin filtro ante la mirada de sus compañeros.

El eje del reproche del referente mediático se enfocó en la decisión de grabar el reencuentro y difundirlo en las redes sociales en un momento de agotamiento físico del actor. “Encima lo filmaste, lo cual es un garrón. Lo subiste porque salió bien”, objetó el conductor, graficando la exhausta fisonomía con la que desembarcó el homenajeado: “Él salió con esa cara que tiene cualquier persona que haya viajado 28 horas en turista y que esté volviendo al país. Estaba hecho pelota”, retrucó Pergolini.

Lejos de ponerse a la defensiva, la actriz reconoció que antes de salir hacia la terminal aérea albergó serias dudas sobre la conveniencia del plan. “Te voy a decir la verdad, yo pensé lo mismo desde que salí de mi casa”, admitió entre risas, argumentando que la idea original surgió sugerida por el chofer habitual del presentador para festejar su día especial, aunque admitió que temió una reacción desfavorable por el cansancio acumulado.

Para dar por concluida la discusión con una profunda reflexión sobre la psicología de las parejas, el animador teorizó sobre los riesgos de incomodar al otro con festejos no planificados. “A la gente no hay que sorprenderla. No está bien”, sentenció de forma categórica, redondeando su postura con un concepto contundente sobre las intenciones detrás de estos gestos: “La sorpresa es un hecho equivocado, es una expectativa que uno pone sobre una expectativa que el otro no tiene”, cerró el conductor.

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