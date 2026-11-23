Un ladrón de 16 años murió tras una lluvia de balas en Morón: sospechan de un justiciero anónimo El adolescente integraba una banda que intentó robar un Toyota Etios, que recibió al menos siete impactos. "Se mataron entre ellos", deslizan fuentes policiales. La Justicia investiga la posible intervención de otra persona armada. Por Agregar C5N en









Un delincuente de 16 años murió el domingo por la noche en el partido bonaerense de Morón tras recibir al menos un disparo en la cabeza en medio de una balacera que se desató cuando intentaba robar un automóvil junto a otros cómplices. Por el momento, la Justicia investiga el origen de los disparos.

El hecho ocurrió pasadas las 23 en la intersección de Alejandro de Aguado al 1200 y Juan Maza, cuando dos jóvenes de 19 años estacionaban su Toyota Etios gris para asistir a un cumpleaños. En ese instante, al menos tres sujetos armados descendieron de un Fiat Cronos gris con fines de robo, por lo que las víctimas corrieron para ponerse a resguardo y escucharon lo que un investigador definió como "una lluvia de balas".

Los peritos contabilizaron al menos siete impactos de bala entre la puerta del conductor y el guardabarros del Toyota Etios, una secuencia que evidencia que el tirador vació el cargador completo. Tras los disparos, los asaltantes escaparon a toda velocidad en el Cronos, aunque el menor cayó sin vida sobre el asfalto junto a un revólver que secuestraron los efectivos de la Comisaría Primera.

Mientras la Justicia busca establecer el origen exacto de las balas, un allegado al caso aseguró a la agencia Noticias Argentinas que los propios delincuentes "se mataron entre ellos". Sin embargo, los investigadores mantienen abierta la línea que apunta a la intervención de una persona aún no identificada que respondió al asalto y disparó contra la banda.

El fiscal investiga la fuga de la banda tras los incidentes con los allegados del menor El adolescente fallecido fue identificado como Mateo Nicolás Sánchez Carmody, quien residía a pocas cuadras de la escena del crimen. Al conocerse su deceso, familiares y amigos acudieron al lugar y protagonizaron momentos de fuerte tensión con los policías, situación que obligó a desplegar refuerzos de Infantería y del Grupo de Apoyo Departamental para controlar los incidentes.