Un delincuente de 16 años murió el domingo por la noche en el partido bonaerense de Morón tras recibir al menos un disparo en la cabeza en medio de una balacera que se desató cuando intentaba robar un automóvil junto a otros cómplices. Por el momento, la Justicia investiga el origen de los disparos.
El hecho ocurrió pasadas las 23 en la intersección de Alejandro de Aguado al 1200 y Juan Maza, cuando dos jóvenes de 19 años estacionaban su Toyota Etios gris para asistir a un cumpleaños. En ese instante, al menos tres sujetos armados descendieron de un Fiat Cronos gris con fines de robo, por lo que las víctimas corrieron para ponerse a resguardo y escucharon lo que un investigador definió como "una lluvia de balas".
Los peritos contabilizaron al menos siete impactos de bala entre la puerta del conductor y el guardabarros del Toyota Etios, una secuencia que evidencia que el tirador vació el cargador completo. Tras los disparos, los asaltantes escaparon a toda velocidad en el Cronos, aunque el menor cayó sin vida sobre el asfalto junto a un revólver que secuestraron los efectivos de la Comisaría Primera.
Mientras la Justicia busca establecer el origen exacto de las balas, un allegado al caso aseguró a la agencia Noticias Argentinas que los propios delincuentes "se mataron entre ellos". Sin embargo, los investigadores mantienen abierta la línea que apunta a la intervención de una persona aún no identificada que respondió al asalto y disparó contra la banda.
El fiscal investiga la fuga de la banda tras los incidentes con los allegados del menor
El adolescente fallecido fue identificado como Mateo Nicolás Sánchez Carmody, quien residía a pocas cuadras de la escena del crimen. Al conocerse su deceso, familiares y amigos acudieron al lugar y protagonizaron momentos de fuerte tensión con los policías, situación que obligó a desplegar refuerzos de Infantería y del Grupo de Apoyo Departamental para controlar los incidentes.
En paralelo, allegados al joven lo despidieron en redes sociales con fotografías donde posaba con armas, pesos y dólares, acompañadas por mensajes contra las fuerzas de seguridad: "¿Por qué, hermanito mío?" y "¿Por qué a vos la concha bien de la gorra y a los giles dejás morir?".
Horas después del tiroteo, los investigadores hallaron el Fiat Cronos utilizado por los asaltantes abandonado en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza, vehículo que tenía pedido de secuestro por robo en Morón. Testigos observaron el descenso de cuatro sospechosos que permanecen prófugos.
La causa quedó a cargo del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, titular de la UFI N° 1 de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, quien ordenó el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, el cotejo balístico de las vainas servidas y la autopsia para determinar la cantidad de heridas y el calibre del arma homicida.