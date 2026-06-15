15 de junio de 2026 Inicio
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Caso Agostina Vega: frenaron la designación en su nuevo cargo del fiscal que liberó a Claudio Barrelier

Iván Rodríguez había sido nombrado como Procurador Penitenciario Adjunto, pero la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba analiza si afrontará un jury por mal desempeño.

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El fiscal Iván Rodríguez.

El fiscal Iván Rodríguez.

El fiscal Iván Rodríguez, quien se encuentra bajo la lupa por haber autorizado la liberación de Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega en la provincia de Córdoba, no puede asumir como Procurador Penitenciario Adjunto debido a que la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba analiza si afrontará un jury por mal desempeño.

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Rodríguez había sido designado por la Legislatura de Córdoba en el cargo como diciembre de 2025, por lo que la Comisión de Jurado de Enjuiciamiento de Córdoba suspendió el nombramiento hasta resolver su situación. Se trata del fiscal que habilitó el pago de una fianza para que Barrelier sea liberado en el marco de una causa iniciada tras la denuncia de una joven que estuvo secuestrada y maniatada.

Leonardo García profundizó en C5N sobre esta denuncia previa, por la que el imputado logró rápidamente su libertad condicional, y repasó las partes "más crudas" del relato de la víctima. La joven habló ante varios medios y se mostró compungida al recordar lo sucedido ese día. "Empezó a llorar por las amenazas de Barrelier, que estaba armado", mencionó el periodista.

García leyó parte del expediente en el cual la denunciante contó, paso a paso, la tortura que vivió. "Cuando estaba sentada en la cama, Barrelier le ordenó: 'Sacate toda la ropa'. Ella obedeció, se quitó el buzo, la remera, la calza. Barrelier le ordenó que se acostara boca abajo con las manos por detrás y le dijo: 'Esto es lo que tengo que hacer porque viene gente muy pesada'", narró el especialista.

Agostina Vega Córdoba 3
Agostina Vega, adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

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Una vez ubicada en esa posición, indefensa, el hombre avanzó con su plan. "Con cinta adhesiva transparente le sujetó las manos, la amordazó y le ató las piernas a la altura de los tobillos. Todo con la intención de inmovilizarla e impedir que se fuera del lugar y obligándola, de este modo, a permanecer en su vivienda", sumó.

"Después, Barrelier se fue hacia la vereda para ocultar la moto de ella. Salió por el portón de acceso, que deja entreabierto y, en ese interín, esta mujer empezó a mover las piernas para soltarse porque sentía que estaba floja", explicó García sobre el escape de la denunciante de la casa de Barrelier.

En la continuidad de la lectura del expediente, el periodista agregó: "Logra liberarse de esa cinta, se incorpora y sale de la vivienda corriendo por ese portón de ingreso hacia la vereda de enfrente. Otros jóvenes que estaban allí la ayudan, le dan una remera, porque estaba semidesnuda".

Caso Agostina Vega: el abogado de Fassetta puso en duda la prueba de ADN

La causa por el femicidio de Agostina Vega avanza en la Justicia y el abogado de Osvaldo Fassetta, quien se encuentra detenido por encubrimiento, aseguró que su cliente no tiene vínculo alguno con el crimen y apuntó contra las pruebas de ADN que serían de vital importancia para el expediente.

En una entrevista en TN, el letrado Eduardo Medina Allende cuestionó las novedades de la investigación sobre los informes genéticos tomados de muestras recogidas del cuerpo de la joven que comprometerían a su defendido. "Es imposible que haya ADN de Fassetta abajo de las uñas de esa nena", señaló.

Hasta el momento, la Justicia sostenía que Fasseta pasó de "ser un testigo de la causa a convertirse en sospechoso luego de la incorporación de nuevas pruebas recolectadas durante los allanamientos y las pericias realizadas en la vivienda de barrio Cofico" donde, según la principal hipótesis, habría ocurrido el crimen de la menor.

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que Fasseta realizó declaraciones públicas horas antes de quedar detenido. En distintas entrevistas televisivas defendió a Claudio Barrelier, aseguró que no era una persona violenta y afirmó desconocer cualquier vínculo con el crimen.

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