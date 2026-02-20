Facundo Arana se confesó tras su separación: ¿hay un nuevo romance? El reconocido actor rompió el silencio en una entrevista televisiva donde abordó su reciente ruptura con María Susini y las versiones que lo vinculan a Gabriela Sari. Con total sinceridad, el artista destacó el refugio que encuentra en su trabajo actual. + Seguir en







El actor conversó con la prensa sobre su presente. Redes Sociales

Facundo Arana enfrentó los micrófonos para aclarar su situación sentimental tras la separación de María Susini y los rumores de un nuevo romance. El actor confesó que "el arte realmente te salva" mientras transita este proceso personal de cambios profundos y priorizó la protección de su familia frente a las especulaciones mediáticas constantes.

Ante las cámaras de Intrusos, el actor se refirió a su estado anímico actual y aseguró que mantiene una postura resiliente. "Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando, estoy haciendo esta obra", afirmó el artista sobre su presente laboral en teatro. Arana evitó profundizar en las teorías externas porque, según explicó, prefiere no involucrarse en escándalos que afecten directamente a sus hijos. "No me engancho con eso", sumó sobre las especulaciones.

Embed FACUNDO ARANA SOBRE LA SEPARACIÓN CON MARÍA SUSINI: "SEGUIMOS SIENDO FAMILIA"#Intrusos @intrusos pic.twitter.com/NLE5nguJUP — América TV (@AmericaTV) February 20, 2026 Respecto a la supuesta relación con su colega Gabriela Sari, el actor tomó estas versiones con mucho humor y desmintió cualquier vínculo amoroso con la actriz de forma rotunda. "No me molesta, sí me da gracia", sostuvo el artista para desactivar la información que circuló en los últimos días.

El vínculo con los allegados a la actriz es muy estrecho debido a los años de amistad compartidos en el medio. Facundo reveló que mantuvo comunicaciones privadas con ella y con su pareja para reírse de la situación. "Hablamos con ella, hablé con el Rulo, pero contra esas cosas… Somos familia, somos como hermanos", explicó el protagonista para dar por cerrado el tema.

La reconciliación de Facundo Arana con María Susini: ¿sí o no? Sobre una posible reconciliación con la madre de sus hijos, el artista mantuvo una reserva absoluta y tajante. "Pienso que es una historia muy íntima y que ya te contesté un montón", respondió ante la insistencia del movilero. El actor dejó en claro que la privacidad de su hogar es una frontera infranqueable para la prensa del corazón.

María Susini Facundo Arana María Susini y Facundo Arana. Redes Sociales Sin embargo, el intérprete no escatimó en elogios para definir a su exesposa en términos humanos y maternales. "Es el ser humano más excepcional que yo conozco y la madre más excepcional que yo he visto", manifestó con profunda admiración. El vínculo familiar permanece intacto a pesar del fin de la relación de pareja que mantuvieron por años, ratificó Arana.