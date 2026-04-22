Nacha Guevara suspendió el debut de su obra de teatro a último momento: los motivos

Nacha Guevara tuvo que suspender su función debut en el Teatro Nacional Cervantes, en la Ciudad de Buenos Aires. La noticia se supo a último momento y, según un comunicado oficial, fue "por razones de fuerza mayor". Esta inesperada decisión generó revuelo entre el público y los organizadores del espectáculo.
La artista se iba a presentar este jueves en un espectáculo musical junto a Alberto Favero, pero, a 24 horas del estreno, la dirección de la sala anunció la cancelación de todas las puestas en escena programadas. Después, la protagonista aclaró que tuvo un accidente doméstico: "Me fracturé un hueso de mi pie derecho".
"El Teatro Nacional Cervantes anuncia que, por motivos de fuerza mayor, el show Nacha & Favero en el Cervantes será reprogramado y oportunamente se comunicarán las nuevas fechas", destacaron en las redes.
Las presentaciones estaban previstas desde el 22 de abril y hasta el 27 de mayo, pero serán reprogramadas. Se trata de una pieza de cabaret poético y música que repasa la trayectoria de la cantante y el músico a lo largo de los años '70.
Este mismo miércoles, la famosa compartió un video con sus seguidores y dio una explicación: "Cuando habíamos empezado a ensayar el jueves pasado vimos que había algunas dificultades con el espacio, empezamos a tener problemitas y dudas. Me fracturé un dedo de mi pie derecho y tengo que hacer reposo", explicó y pidió disculpas.
Quién es Alberto Favero, el exmarido de Nacha Guevara
Alberto Favero es un destacado pianista, reconocido por ser un pilar fundamental en la carrera de Nacha Guevara. Junto a ella, fue pareja artística y sentimental durante 18 años, colaborando en producciones icónicas como Nacha canta a Benedetti y Eva. Actualmente, preparan en espectáculos de cámara y teatro para repasar su repertorio histórico en el Teatro Nacional Cervantes.