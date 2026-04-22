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Nacha Guevara suspendió el debut de su obra de teatro a último momento: los motivos

Un imprevisto doméstico obligó a la artista a cancelar las funciones del espectáculo musical en el Teatro Nacional Cervantes, generando incertidumbre.

La cantante explicó los motivos de la reprogramación del espectáculo musical.

La cantante explicó los motivos de la reprogramación del espectáculo musical.

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Nacha Guevara tuvo que suspender su función debut en el Teatro Nacional Cervantes, en la Ciudad de Buenos Aires. La noticia se supo a último momento y, según un comunicado oficial, fue "por razones de fuerza mayor". Esta inesperada decisión generó revuelo entre el público y los organizadores del espectáculo.

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La artista se iba a presentar este jueves en un espectáculo musical junto a Alberto Favero, pero, a 24 horas del estreno, la dirección de la sala anunció la cancelación de todas las puestas en escena programadas. Después, la protagonista aclaró que tuvo un accidente doméstico: "Me fracturé un hueso de mi pie derecho".

"El Teatro Nacional Cervantes anuncia que, por motivos de fuerza mayor, el show Nacha & Favero en el Cervantes será reprogramado y oportunamente se comunicarán las nuevas fechas", destacaron en las redes.

Las presentaciones estaban previstas desde el 22 de abril y hasta el 27 de mayo, pero serán reprogramadas. Se trata de una pieza de cabaret poético y música que repasa la trayectoria de la cantante y el músico a lo largo de los años '70.

Este mismo miércoles, la famosa compartió un video con sus seguidores y dio una explicación: "Cuando habíamos empezado a ensayar el jueves pasado vimos que había algunas dificultades con el espacio, empezamos a tener problemitas y dudas. Me fracturé un dedo de mi pie derecho y tengo que hacer reposo", explicó y pidió disculpas.

Quién es Alberto Favero, el exmarido de Nacha Guevara

Alberto Favero es un destacado pianista, reconocido por ser un pilar fundamental en la carrera de Nacha Guevara. Junto a ella, fue pareja artística y sentimental durante 18 años, colaborando en producciones icónicas como Nacha canta a Benedetti y Eva. Actualmente, preparan en espectáculos de cámara y teatro para repasar su repertorio histórico en el Teatro Nacional Cervantes.

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