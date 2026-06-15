Juan Marino logró salir de Bolivia y regresa a la Argentina tras horas de tensión El diputado nacional de Unión por la Patria permaneció retenido en el aeropuerto de La Paz durante varias horas. Tras gestiones diplomáticas y reclamos de dirigentes políticos, la situación se destrabó y se esperaba su arribo a Ezeiza a las 16.30. Por Agregar C5N en









El diputado Juan Marino junto al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

La situación del diputado nacional Juan Marino finalmente se destrabó y el legislador ya emprendió su regreso a la Argentina, luego de permanecer retenido durante varias horas en Bolivia.

Fuentes cercanas al dirigente de Unión por la Patria confirmaron que, tras una serie de gestiones diplomáticas y reclamos públicos, las autoridades bolivianas autorizaron su salida del país. Se esperaba que Marino arribara al Aeropuerto Internacional de Ezeiza alrededor de las 16.30, donde brindaría precisiones sobre lo ocurrido.

El legislador había denunciado que fue retenido en el aeropuerto de La Paz pese a haber completado previamente los trámites migratorios correspondientes en Santa Cruz de la Sierra. La situación generó preocupación en distintos sectores políticos, que exigieron la intervención del consulado argentino y reclamaron garantías para su integridad física.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, lo había denunciado en sus redes. "Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda realizar las tareas para las que fue invitado", reclamó, al tiempo que pidió una pronta solución a la situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gerpmartinez/status/2066533038352195886?s=46&t=QS2ck4DTukq2BnAtk0fcBg&partner=&hide_thread=false El diputado nacional Juan Marino viajó a Bolivia invitado para la Asamblea Plurinacional.



Está retenido en el Aeropuerto de La Paz cuando ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz.



Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda… — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 15, 2026 Marino integraba una misión humanitaria conformada por dirigentes políticos y representantes de organizaciones sociales que había viajado a Bolivia para relevar denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en ese país.

Tras varias horas de incertidumbre, el diputado pudo abandonar territorio boliviano y emprender el vuelo de regreso a la Argentina, poniendo fin a un episodio que generó repercusiones diplomáticas y políticas.