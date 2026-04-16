María Fernanda Callejón, en el juicio por violencia de género contra su exmarido: "Revivirlo es muy traumático"

María Fernanda Callejón salió destrozada de la primera audiencia del juicio contra su exmarido, Ricky Diotto, por violencia de género. "Es muy traumático revivir todos los momentos", afirmó entre lágrimas.
La actriz se reencontró con el odontólogo Ricky Diotto en los Tribunales de Campana, donde está acusado de lesiones en el marco de violencia por causas de género con amenazas.
María Fernanda Callejón salió destrozada de la primera audiencia del juicio contra su exmarido, Ricky Diotto, por violencia de género. "Es muy traumático revivir todos los momentos", afirmó entre lágrimas.
La actriz y el odontólogo estuvieron en pareja y casados durante 8 años, hasta el 2022, y tuvieron a su hija Giovanna en 2015. "No dirigí palabra, no nos saludamos, nada. Tratamos de mantener una distancia prudencial", contó la panelista.
El hecho investigado, ocurrido el 5 de junio de 2022, cambió de carátula y ahora está calificado como lesiones leves en el marco de violencia de género con amenazas.
En contacto con la prensa en los Tribunales de Campana, en la provincia de Buenos Aires, la panelista de Moria Casán aseguró: "El hecho denunciado es parte de una concatenación de otros hechos: violencia económica, psicológica y maltrato físico".
En el móvil de Intrusos, en América, la exvedette aclaró que pruebas recientes sobre hostigamiento psicológico no van a ser incluidas en este proceso específico. A pesar de la separación y el escándalo mediático, Callejón y Diotto celebraron juntos el cumpleaños número 10 de su hija en agosto de 2025, en un evento denominado Gio Fest.
En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo de vida, llamar al 911.
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