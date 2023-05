María Fernanda Callejón filtró un audio con amenazas de su exesposo Ricky Diotto

El duro descargo de Fernanda Callejón contra Yanina Latorre: "Me insultó y dio noticias que no eran certeras"

"Dejé de lado mi carrera, mi sueño de ser músico y ser un cantante para trabajar de sol a sol para que vos no hagas nada y estés tranquila cuidando a la nena y cuidando la casa, y vos venís a decir que yo te traté como un mueble... vos sos una sinvergüenza", continuó el hombre.

Y arremetió: "Te voy a decir una cosa: si quedaba un poquito de resquemor de que yo no quisiera vender la casa, por Giovanna (la hija que tienen en común), no por vos, después de esto olvidate... voy con los tapones de punta: a vender la casa y la camioneta, y a que me devuelvas todo lo que a mí me corresponde".

Para finalizar, directamente envía una advertencia a la conductora: "Pasale el audio a los canales porque vos no tenés vergüenza con lo que acabás de hacer. Y te pido una última cosa: no hables más de mí porque vos y yo sabemos muy bien que tenemos muchos secretos y sabés bien de qué te estoy hablando, tomalo como una amenaza".

"Vos volvés a abrir la boca, de hablar de mí en los medios y yo me voy a encargar de que todo el mundo se entere realmente quién sos, así que a mí no me rompás más los huevos", manifestó.

Finalmente cerró el mensaje: "Hablá solamente de tu carrera, del negro ese con el que salís, de tu vida, de cómo cogés con el negro, si tiene la pija grande, la pija chica, a mí no me rompás más los huevos, ¿estamos?".

María Fernanda Callejón denunció por violencia de genero a su exmarido Diotto

La panelista reveló una prueba contundente que presentó ante la justicia y que en su momento le había enviado a su exabogada cuando comenzó a ser agredida.

"Acabo de ser violentada físicamente, cuando me seguía diciendo que yo solo ayudaba y que él pagaba todo a los gritos. Cuando se dio cuenta de que lo estaba grabando me agarró fuerte de los brazos y me titó contra la pared", decía el texto enviado el 5 de junio de 2022, en el que adjuntaba la fotografía de su brazo enrojecido tras el violento hecho.

callejon prueba violencia.avif

Rodrigo Lusich comentó que la actriz relató los violentos hechos que había padecido en los últimos tiempos cuando eran pareja y cuenta un poco de lo que fue el vinculo entre ellos luego de casarse en 2014.

"'Diotto quería que me quedara en casa, cuidando de nuestra hija y que no trabajara'", explicó Rodrigo Lussich. Al mismo tiempo, destacó que Callejón manifestó problemas en la convivencia. "Diotto comenzó a maltratarme, gritarme y recriminarme que todos nuestros bienes eran de su exclusiva propiedad. Constantes manifestaciones tendientes a humillarme, avergonzarme e intimidarme", contó la actriz sobre el hecho.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.