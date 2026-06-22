María Becerra, sin filtro: contó los lugares más insólitos donde tiene intimidad con J Rei La artista sorprendió al público al revelar detalles de su vínculo con el cantante y contar cómo transformó sus rutinas personales. Agregar C5N en









La Nena de Argentina develó cómo son los hábitos más privados con su pareja.

La cantante María Becerra volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras una entrevista donde decidió hablar sin vueltas sobre su relación con J Rei. La Nena de Argentina, una de las figuras más importantes de la música urbana, sorprendió al público al revelar detalles de la dinámica privada que mantiene con su pareja y explicar cómo hacen para sostener el vínculo mientras ambos atraviesan una etapa de enorme exposición profesional.

Sus declaraciones se dieron durante su participación en un programa español donde, al igual que en otras participaciones en el mismo envío, la artista suele mostrarse relajada y cercana. La charla rápidamente se volvió viral porque María no solo habló de su carrera, sino también de la forma espontánea en la que vive el amor.

Durante la entrevista en La Revuelta, conducida por el presentador David Broncano, la intérprete de Automático y Corazón Vacío contó que la distancia y las agendas laborales no son un impedimento para la pareja. “Estuve viajando mucho, pero bueno, volvemos y nos ponemos muy rápido al día”, explicó entre risas, dejando claro que tanto ella como J Rei encuentran espacios para reencontrarse y tener intimidad. La artista aseguró que una de las claves de la relación es no forzar los momentos y permitirse actuar con naturalidad cuando están juntos.

La confesión más comentada llegó cuando habló de la personalidad que comparten ambos. María Becerra explicó: “Nosotros somos muy de la situación improvisada, ¿viste?, tanto él como yo somos muy gauchitos, muy de estacionar en algún lugar y tipo, ‘ché, ¿no pinta?... pero por supuesto’". Con esa frase, la cantante describió una pareja que se mueve desde la espontaneidad y que no necesita grandes planes para mantener viva la conexión.

La artista también dejó una frase que rápidamente fue tomada por los fanáticos como una muestra de la confianza que existe entre ambos. Al referirse a esos momentos inesperados junto al músico, expresó la idea de que muchas veces simplemente aparece la oportunidad y surge el deseo: “¿No pinta?”.

"SOMOS MUY GAUCHITOS"



Shock total en la TV española con la tremenda confesión íntima de María Becerra sobre su relación con J Rei. La cantante habló de sus encuentros improvisados. pic.twitter.com/KjNKiSezJ2 — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) June 18, 2026 María Becerra habló sobre sus hábitos digitales Además de hablar sobre su relación, María Becerra recordó otro episodio personal que marcó una etapa de cambios: su relación con el celular y las redes sociales. La cantante explicó que en una entrevista anterior había quedado expuesto el tiempo que pasaba frente a la pantalla y que esa situación la hizo replantearse sus costumbres. “Me sentí muy avergonzada y ahora me voy rehabilitando”, reconoció al hablar del proceso que inició para reducir el uso del teléfono. La artista recordó que llegó a registrar más de 12 horas diarias de uso del celular, una cifra que llamó la atención de sus seguidores y generó una gran conversación en redes. María Becerra explicó que ese momento funcionó como una señal de alerta y que comenzó a trabajar en nuevos hábitos para equilibrar su vida personal, sus obligaciones profesionales y su descanso. “Reduje todas las redes sociales”, contó la cantante al explicar su evolución. También reveló que su objetivo personal es seguir bajando el tiempo de pantalla hasta alcanzar una rutina más saludable. “Mi meta es cuatro horas diarias”, aseguró, aunque admitió que una de las plataformas que más le cuesta controlar es Instagram.