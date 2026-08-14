El problema íntimo de Jimena Barón con su esposo: "Era una loba, ahora soy una iguana" La cantante expuso detalles inéditos acerca del estado actual de la dinámica matrimonial a través de sus redes sociales. Agregar C5N en









La influencer y cantante comentó un problema de su intimidad.

A través de sus historias de Instagram, Jimena Barón se sinceró con sus seguidores sobre las complicaciones que atraviesa la vida de pareja con Matías Palleiro tras la llegada de Arturo. En un video grabado desde la cama, la artista reconoció abiertamente lo complejo que resulta sostener la privacidad en la relación. De este modo, abrió un debate en redes sociales al confesar con humor que, aunque ama y le encanta su marido, las fantasías quedan únicamente en la cabeza debido al agotamiento físico.

Al abordar el impacto de la maternidad en su propio deseo, la cantante reflexionó sobre los cambios que percibe en su actitud física. “Y es conmigo también. Yo me miro y digo: ‘Che, estoy re fuerte, estoy bárbara’. Yo era una pantera, una loba y ahora soy como una iguana. ¿Dónde quedó?”, cuestionó con ironía. De esta manera, visibilizó la brecha entre la imagen que devuelve el espejo y las ganas o la energía disponibles en la rutina diaria.

La actriz y cantante señaló como factor determinante la presencia de su bebé de un año y dos meses, quien duerme en la misma habitación y recientemente aprendió a caminar e interactuar. Al mostrarlo recostado al borde de la cama mirando televisión, admitió que la dinámica del pequeño complica bastante la convivencia íntima. Reveló que el niño recién se durmió a la medianoche y que ya logra subir y bajar solo del mueble, lo que achica los márgenes de privacidad.

Las críticas que recibió Jimena Barón tras filtrar una conversación con su hijo Momo Una captura de pantalla difundida por Jimena Barón desató un intenso contrapunto en las redes sociales al exponer un diálogo virtual con su hijo Morrison. La actriz compartió la imagen en sus plataformas para graficar la distante interacción del menor y acotó: “Confirmo lo del adolescente monosilábico”. Sin embargo, la exposición pública del mensaje derivó en cuestionamientos por parte de los usuarios sobre los límites de la privacidad familiar.

En la captura se observa el intercambio por WhatsApp donde la cantante le pregunta a su hijo cómo se encuentra, a lo que Momo respondió escuetamente: ”bien" y luego consultó: “¿Por?”. La contestación no fue del agrado de la artista, quien decidió marcarle los puntos al joven de 12 años con una frase contundente: “Porque sos mi hijo. Y tenés 12”, dejando en evidencia su molestia ante la frialdad del mensaje.

La difusión del chat generó opiniones divididas en la plataforma X, donde varios usuarios criticaron la sobreexposición mediática del menor. Por otro lado, un grupo de seguidores mostró empatía con la situación al remarcar que sus propios hijos atraviesan etapas similares de comunicación. En paralelo, Barón relató que acompaña este proceso de autonomía supervisando los primeros viajes en subte del niño y su desenvolvimiento con el dinero. Esta etapa de independencia progresiva se refleja en distintos aspectos cotidianos de la crianza, desde salidas a comer onigiris en el Barrio Chino hasta su asistencia a eventos sociales. Tiempo atrás, la propia artista reflexionó sobre este crecimiento al señalar que intenta “ser esa mamá canchera que actúa con total calma, deseando que me cuente y me comparta sus cosas, pero sin ser invasiva”, en un delicado equilibrio entre la melancolía y el entusiasmo.