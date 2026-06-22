Se filtró la pelea entre las dos hijas de un famoso conductor argentino: ¿qué pasó? El detonante de este nuevo escándalo internacional y doméstico habría sido un fuerte reclamo de exclusividad y pertenencia. Agregar C5N en









A esas diferencias personales se sumaron conflictos vinculados a presuntos favoritismos dentro del entorno familiar. C5N

Candelaria y Juana Tinelli volvieron a quedar en el centro de la escena por un nuevo conflicto familiar.

La reciente discusión habría surgido por el uso de una pertenencia personal sin autorización.

Las hermanas ya habían atravesado otros episodios de tensión vinculados a comentarios personales y supuestos favoritismos familiares.

El distanciamiento incluso se reflejó en redes sociales, donde dejaron de seguirse y evitaron mostrarse juntas. La relación entre Candelaria Tinelli y Juana Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera un nuevo episodio de tensión entre las hermanas. Si bien las diferencias entre ambas no son una novedad dentro del mundo del espectáculo, en las últimas horas salieron a la luz detalles de una reciente discusión que rápidamente captó la atención de los medios y las redes sociales. El episodio volvió a poner de manifiesto que, detrás de la buena relación que suelen mostrar públicamente, también existen desacuerdos y fuertes cruces familiares.

Según trascendió, el detonante de este nuevo enfrentamiento habría sido una disputa por una pertenencia personal de gran valor para una de ellas. La polémica se desató a partir de una acusación vinculada a la utilización de un objeto sin autorización, situación que derivó en reproches y tensos intercambios. Teniendo en cuenta que ambas comparten intereses vinculados al mundo de la moda y la imagen, no tardaron en surgir versiones sobre diferencias relacionadas con prendas, accesorios o elementos de uso profesional.

A esas diferencias personales se sumaron conflictos vinculados a presuntos favoritismos dentro del entorno familiar. C5N La filtración del conflicto volvió a exponer la fuerte personalidad de las dos influencers, acostumbradas desde pequeñas a convivir con la exposición mediática. Aunque este tipo de discusiones son habituales entre hermanos, el apellido Tinelli convierte cualquier desacuerdo cotidiano en un tema de interés público. Mientras tanto, los seguidores de la familia permanecen atentos a las redes sociales para descubrir si las hermanas lograrán recomponer la relación o si el distanciamiento continuará durante los próximos días.

Cuál fue la pelea entre Cande y Juana Tinelli Detrás de la imagen de unión que la familia Tinelli suele proyectar públicamente, la relación entre Candelaria Tinelli y Juana Tinelli atravesó distintos episodios de tensión y distanciamiento a lo largo de los años. Uno de los momentos más delicados salió a la luz durante el reality familiar, cuando Juana recordó una etapa especialmente sensible relacionada con su imagen corporal. Según contó la modelo, algunos comentarios realizados por su hermana sobre su extrema delgadez la afectaron profundamente y dejaron secuelas en el vínculo entre ambas.

Con el paso del tiempo, el distanciamiento se volvió cada vez más evidente y llegó incluso a reflejarse en las redes sociales, donde ambas dejaron de seguirse y evitaron mostrarse juntas públicamente. Instagram A esas diferencias personales se sumaron conflictos vinculados a presuntos favoritismos dentro del entorno familiar. Uno de los episodios que más repercusión generó ocurrió cuando Marcelo Tinelli decidió obsequiarle a Candelaria un caballo de alto valor económico tras la pérdida de una de sus mascotas. La situación provocó malestar en Juana, quien interpretó el gesto como una señal de preferencia hacia su hermana, alimentando aún más la distancia que ya existía entre las dos.