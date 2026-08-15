El León de la cumbia romántica: por qué el mito de Leo Mattioli sigue más vivo que nunca

Uno de los máximos exponentes de la cumbia santafesina falleció en agosto de 2011, pero el artista vive en cada canción suya que vuelve a reproducirse y también en memes. Un seductor que barrió con los estereotipos.

Para comprender la magnitud de Leo Mattioli dentro de la cultura popular, tan solo basta con darle play a algunos acordes de sus canciones. El exintegrante de Grupo Trinidad murió el el 7 de agosto de 2011 a causa de una insuficiencia cardíaca severa que arrastraba desde hacía tiempo atrás, pero sigue cada día más vigente.

"Para Santa Fe y para los que nos gusta la cumbia, Leo es palabra santa" , lo definieron. En épocas donde la cumbia comenzó a crecer y a ganar espacios entre los 90 y los 2000, Leo se convirtió en un estandarte del amor por fuera de las baladas y fue uno de los pocos que logró exportar sus canciones desde Santa Fe a todos los rincones del país.

C5N habló con el periodista especializado Facundo Fazio, quien analizó cómo la figura del músico trascendió lo meramente artístico para bordear la leyenda: "Tiene esto similar a lo que tiene Gilda: es una persona recordada por la música que hizo y también por el acercamiento con la gente, le quedó como ese aura y tinte místico" .

"Es un fenómeno que no se apaga con el tiempo, donde algún nene chiquito que quiere ir a revisar algún archivo siempre se encuentra algo nuevo, alguien tiene algo inédito. Hay algo de la persona que envuelve a leo que está muy, muy vigente", agregó.

Ese impacto no fue casualidad, sino el fruto de un proceso de aprendizaje y talento. Como repasa el periodista, el camino de Leo tuvo un hito fundamental en sus inicios: "Su carrera nace con Grupo Trinidad y Mario Álvarez. Leo fue uno de los cantantes, el mejor que tuvo la banda, donde aprendió mucho. No solo me refiero a cantar, sino a componer; los más de 400 temas escritos por Álvarez hacen que aprendas cómo va la cosa".

Esa etapa fue la plataforma necesaria para dar un salto histórico dentro de la movida tropical. Fazio remarca que en Trinidad "fue un boom, la rompió. Empezó a generarse eso de 'vamos a ver a Leo que canta en Trinidad". Debido a ese éxito, Mattioli vio tierra firme para lanzarse como solista y sentar un precedente en la industria.

Al dar ese paso, "lo que hace es plantarse como el primer solista de cumbia romántica que puede sonar en cualquier punto del país. Fue la representación individual de la cumbia romántica, algo que pegó mucho en los 90 y 2000".

El diferencial de Leo Mattioli: cantarle a las situaciones cotidianas

Entre los grandes exponentes de la cumbia santafesina, se podría decir que Leo se erige entre los primeros. El gran aporte lírico de Mattioli, eso que lo hizo diferente de los mismos artistas que le cantaban a los vínculos, estuvo en romper los molde habituales de la canción de amor.

En palabras de Facundo Fazio, el artista "le termina dando una pequeña vuelta de tuerca a lo que hizo en Grupo Trinidad. Fue el primero que se animó de manera individual a no cantarle al amor desde el 'estar enamorado' o 'me dejaste', sino que refería a situaciones sexuales o cosas que pasaban en la cama, o 'voy a buscar a la mujer de mi amigo'... me refiero a cosas fuertes y letras jugadas".

Leo Mattioli murió en el año 2011.

Esa audacia fue la clave para conectar directamente con la realidad de las calles, así como pasó con la cumbia villera, que retrataba la realidad de una sociedad marginada. "En un punto también tocó la situación cotidiana que pasa en un barrio, en una familia, o la relación de amantes", explica Fazio. Y agregó sobre el impacto de ese discurso: "Se metió en ese mundo que para casi todos en ese momento era tabú. Fue a fondo con eso y le dio resultado".

Leo se ató al discurso de "ser y parecer", porque veía como una persona creíble y adoptaba un discurso de cosas que le habían pasado a él.

El seductor de barrio que abrió la ventana de la cumbia

Para el periodista director del documental Cumbé, documental nacido con el objetivo de reconstruir y difundir la historia de la llegada de la cumbia a la provincia de Santa Fe, a principios y mediados de la década de 1960, el rol de Mattioli fue determinante para derribar los prejuicios que pesaban sobre la cumbia. "Estoy convencido de que la cumbia santafesina en particular es la que menos estigmatizada está dentro de la rama de la cumbia. Hoy en día, gente a la que no le gusta la cumbia puede llegar a ella gracias a que Leo abrió la ventana de la cumbia santafesina a mucha gente cuando todavía no había explotado la federalización", analiza Fazio.

Y murió joven, con apenas 38 años. A partir de allí nació el mito popular: "Se hizo remera, meme... y sobre todas las cosas derribó prejuicios porque no era hegemónico. Era carismático, entrador y simpático. Combinó el arte de la seducción, las letras fogosas y las situaciones cachondas habiendo sido un hombre común de barrio. No era Iván de Pineda o Mariano Martínez, por decirte algún ejemplo".

El meme de Leo Mattioli que trascendió lo musical.

Ese choque de facetas construyó un magnetismo único, porque era padre de familia y hablaba continuamente de la mujer y de estar en la casa tranquilo. Era un misterio: ¿era el del escenario o el familiero? En Santa Fe, Leo Mattioli es el ícono del seductor dentro de la cumbia.

El abrazo incondicional hasta el último escenario

El tramo final de la vida del cantante dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de sus seguidores, marcada por la lealtad absoluta de su público. Fazio lo revivió en primera persona: "Lo he ido a ver a un montón de boliches. Tenía que cantar sentado, tenía abanico y hasta ventiladores porque le costaba mucho respirar. Aún así, la gente le gritaba y lo apoyaba".

Esa postal condensaba un sentimiento ambiguo, pero profundamente humano en cada presentación: "Era como un mensaje que se sabía que estaba pero que nadie quería ver: 'Nosotros te apoyamos desde el primer momento y vamos a estar'. El público nunca le soltó la mano, siempre lo apoyaron hasta el final".