Luck Ra lloró durante un show tras su separación de La Joaqui: "Ya sé quién soy" El cordobés se presentó en el Festival de la Nieve y, muy emocionado, respondió a las críticas que recibió por su aspecto luego que se confirmara la ruptura con la cantante, con quien estuvo poco más de dos años. Agregar C5N en









Luck Ra habló ante su público luego de ser criticado por su aspecto físico y la separación con La Joaqui. Redes sociales

Aún movilizado por la reciente separación de La Joaqui y en medio de varias críticas por su aspecto, Luck Ra vivió un emotivo momento donde lloró cuando habló ante su público e hizo una fuerte reflexión personal que terminó con una gran ovación.

El cordobés se presentó en el Festival de la Nieve en Bariloche y, en medio del show, se tomó unos minutos para hablar ante su público y no pudo evitar emocionarse a dos semanas de la confirmación de la ruptura con la cantante con quien estuvo poco más de dos años.

Es que, la exposición mediática no solo giró en torno a la ruptura y los posibles motivos, sino también a los comentarios sobre su apariencia física, que seguramente le repercutieron en lo más profundo. Por lo que prefirió convertir en esa pequeña herida en un mensaje positivo para aquellos que también pueden estar pasando por misma situación.

Desde que se conoció el final de la relación, el cantante quedó en el centro de distintas especulaciones, pese a que la referente de la música RKT de Argentina siempre lo defendió, también recibió numerosos comentarios sobre su aspecto físico, algo que él mismo también bromeó. “No es que me duela a mí porque yo ya sé quién soy, pero se ha hablado mucho de mí, sobre mi aspecto, sobre mi figura”, comenzó su descargo.

En esa línea, el cantante cuartetero hizo referencia a algunos de los comentarios que recibió sobre su cara y sus dientes y aseguró que no tiene intención de modificar aquellas características que forman parte de su identidad. “Si yo quisiera, me podría operar esta cara de burro de Shrek, los dientes de burro de Shrek”, aseguró entre lágrimas.

Luck Ra llora por la Joaqui pic.twitter.com/x5dDGdqXuM — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) August 16, 2026 En emotivo mensaje de Luck Ra durante su presentación en Bariloche Con tantas críticas físicas, Luck Ra decidió llevar su reflexión más allá de ello y le dedicó sus palabras en especial a los chicos que pueden atravesar situaciones similares durante su infancia. “Cada niño que esté acá, necesito que aprenda a amarse tal como es”, indicó y agregó: “No hay ningún tipo de operación que pueda arreglar el alma de uno. Y eso es lo más importante, lo que está en el corazón”. Al mismo tiempo sostuvo: “Voy a seguir andando con mi cara de burro de Shrek y con mis dientes. Y yo quiero que cada imperfección que usted sienta que tenga en realidad es su marca personal, hermano. Y después todo lo demás, bueno, no fue”.