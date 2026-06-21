Preocupación por la salud de una famosa cantante: no se encuentra al 100% y canceló sus shows La exponente de la movida tropical está atravesando un cuadro de salud complicado que la obliga a bajarse de los escenarios. “Tomamos la difícil decisión de suspender la presentación prevista en Pergamino para poder cuidar su bienestar", comunicaron sus representantes en su cuenta oficial de Instagram. Agregar C5N en









La Diosa del verbo amar preocupó a sus fanáticos que no la vieron al 100% en sus últimas performances.

La Diosa del verbo amar se encuentra atravesando un mal momento que la obligó a bajarse a último momento de una serie de show previstos en el Club Centenario. “Tomamos la difícil decisión de suspender la presentación prevista en Pergamino para poder cuidar su bienestar", comunicaron sus representantes en su cuenta oficial de Instagram.

Dalila canceló su show previsto para este fin de semana en el Club Centenario de Pergamino ya que según sus allegados no se encontraba en condiciones físicas de realizar dos shows en una misma noche. "Queremos contarles que por un tema de salud, Dalila hoy no está al 100% para bancarse dos shows en la misma noche. Por eso tomamos la difícil decisión de bajar la fecha en Pergamino, para cuidar su bienestar y que la próxima vez puedan disfrutar del show como corresponde. Lamentamos mucho esta situación y agradecemos de corazón la comprensión y el cariño de siempre", escribieron sus representantes en la cuenta oficial de Instagram.

Si bien la decisión fue tomada a último momento, no es la primera vez que la cantante de cumbia santafesina atraviesa problemas de salud que preocupan tanto a su entorno como a sus fans. A fines de febrero, Dalila se descompensó en un show en Avellaneda (Santa Fe) y tuvo que ser asistida.

Según el periodista Fede Flowers, contó en X diciendo que la sacaron desmayada del escenario. Por ese motivo, se suspendió la fecha en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán del 27 de febrero, que finalmente se pasó para el 6 de marzo. Luego del episodio, la artista tropical grabó un video desde su casa para explicar por qué no se presentó en Tucumán, diciendo que estaba cansada.

Sin embargo, su forma pausada de hablar y la mirada perdida preocuparon aún más a sus seguidores, que quedaron con dudas sobre su verdadero estado de salud y viralizaron una serie de videos donde no se la ve en buenas condiciones.

Desde el salón de eventos Club Centenario avisaron a los fanáticos por Instagram que el show de la Diosa del verbo amar quedó suspendido y pidieron disculpas por la cancelación de último momento. "Baile suspendido", escribieron. La decisión tomada por la producción de Dalila reavivó la preocupación sobre una de las artistas más convocantes de la cumbia, el ritmo intenso que suponen las giras y la salud por sobre la recaudación y los compromisos laborales.