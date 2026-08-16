Quién es IA, la cantante virtual japonesa que llega por primera vez a la Argentina

El personaje creado por 1st Place se presentará en Buenos Aires con un espectáculo holográfico que combinará música, tecnología y efectos visuales.

"IA: [R] First Breath", un espectáculo inmersivo que tendrá lugar el 22 de agosto en el Auditorio San José de CABA.

La cantante virtual japonesa IA llegará por primera vez a la Argentina para protagonizar IA: [R] First Breath, un espectáculo inmersivo que tendrá lugar el 22 de agosto en el Auditorio de la Asociación Parroquial Vedra. La propuesta combinará música, proyecciones holográficas, captura de movimiento y efectos visuales para llevar al escenario a una artista sin presencia física.

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Creada en 2012 por la compañía japonesa 1st Place, IA nació como un personaje desarrollado para el software VOCALOID3. Su voz surgió a partir de registros de la cantante japonesa Lia, cuyo nombre también dio origen a la identidad del personaje, que se caracteriza por un tono definido como puro, suave y etéreo.

Aunque su nombre puede llevar a confusión, IA no es inteligencia artificial en el sentido actual del término. Se trata de una artista virtual cuya voz utiliza la tecnología Vocaloid, un sistema desarrollado por Yamaha que permite crear canciones a partir de melodías y letras programadas por usuarios, sin necesidad de que exista una cantante física frente al micrófono.

Su historia también se diferencia de la de una artista tradicional porque su repertorio fue construido de manera colaborativa. Cientos de productores crearon canciones para IA a lo largo de los años, lo que permitió que su personaje explorara géneros muy diferentes y alcanzara reconocimiento internacional, especialmente a partir del proyecto Kagerou Project.

La presentación utilizará captura de movimiento y proyecciones digitales para construir la presencia de IA sobre el escenario. Para este espectáculo, los movimientos de bailarines reales fueron registrados previamente en la Primera Escuela Multimedial Da Vinci y luego adaptados al personaje virtual.

La tecnología permite que el público vea a IA desplazarse y bailar como si se tratara de una intérprete física, con una puesta audiovisual diseñada para cada canción. El resultado combina la voz generada mediante Vocaloid con visuales y efectos especiales que buscan borrar los límites entre una presentación tradicional y una experiencia digital.

Desde Voca Medley, productora local encargada de la organización del evento, destacaron el trabajo que existe detrás de una presentación de estas características, que incluye la creación de animaciones, las jornadas de captura de movimiento y la coordinación permanente con los equipos involucrados en el desarrollo del espectáculo.

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"Hay muchísimo trabajo de fondo, horas armando animaciones, haciendo la captura de movimiento en el estudio y cruzando correos y correcciones a cualquier hora; es un nivel de exigencia que te mantiene súper enfocado en producir este tipo de contenidos", explicó a C5N uno de los productores de Voca Medley.

El organizador también remarcó la emoción que genera ver finalmente el resultado sobre el escenario y llevar por primera vez esta experiencia al público argentino: "De repente ves cómo el holograma cobra vida en el escenario y te vuelve a caer la ficha. Es un orgullo tremendo poder darle a la gente de acá esa misma experiencia que muchos llevamos más años esperando".

El evento IA: [R] First Breath se realizará el 22 de agosto de 2026 en el Auditorio de la Asociación Parroquial Vedra, ubicado en José Mármol 760, CABA. Las entradas se comercializan a través de Alpogo, mientras que la producción está a cargo de Voca Medley, en comunicación directa con 1st Place.