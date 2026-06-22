Marcha atrás: Nico Occhiato se arrepintió y tomó una decisión clave después de la fake news de Jorge Messi

El escándalo en el canal de streaming creció con nuevas versiones, cambios internos y una posible disputa legal entre Flor Peña y el canal.

El conductor Nico Occhiato volvió a quedar en el centro de la escena tras el escándalo generado por la fake news sobre Jorge Messi , padre de Lionel, luego de que se difundiera al aire una información falsa sobre su fallecimiento. El episodio provocó una crisis interna en Luzu TV y abrió un fuerte debate sobre los límites de la comunicación, el chequeo de datos y la responsabilidad periodística.

La primera reacción de Occhiato fue contundente. El empresario manifestó públicamente su enojo y aseguró: “Lo que acaba de suceder al aire de Luzu me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total” . Además, adelantó que habría una revisión interna y una sanción por considerar el hecho un “error inadmisible” .

Sin embargo, con el paso de los días surgió una nueva versión que modificó parte del escenario inicial de lo sucedido durante una emisión de El Show del Verano. Según contó Martín Salwe en el programa que conduce Yanina Latorre, Sálvese quien pueda (América TV), hubo movimientos dentro de la estructura de Luzu TV vinculados a los productores involucrados.

“Recién hablé con gente de Luzu y me cuentan algo que tiene que ver con los productores que estaban en la mesa ese día. Eran gente del medio, no eran pasantes para nada. Uno es Pehuén y la otra chica es Magui”, explicó el periodista.

El dato que generó impacto fue la supuesta reincorporación de uno de los trabajadores. Salwe afirmó: “Magui fue desvinculada por completo, eso está confirmado, y me acaban de confirmar que el otro chico que está en la mesa, Pehuén, fue reincorporado a Luzu” . La información instaló la idea de que Occhiato habría revisado parte de la decisión inicial luego de reconstruir cómo ocurrió la cadena de mensajes antes de que Florencia Peña diera la noticia falsa al aire.

En Luzu se mantiene la transmisión desde Estados Unidos con la cobertura del Mundial.

Según la explicación difundida por el periodista, la investigación interna habría analizado los horarios de los chats y el momento exacto en el que la información llegó a la producción. “Cuando le llega la información a Pehuén, a través de Fede Hoffman, el productor intenta corroborar la información, y quedó comprobado por los horarios de los chats de WhatsApp que Flor ya lo contaba al aire por indicación de la otra productora mientras intentaba chequear la información”, relató Salwe.

Flor Peña estaría evaluando demandar a Nico Occhiato

El escándalo sumó un nuevo capítulo cuando comenzó a circular la versión de que Florencia Peña estaría analizando iniciar acciones legales contra Nico Occhiato y Luzu TV por el impacto que tuvo la desvinculación en su imagen pública. Según trascendió, la actriz habría consultado al abogado Fernando Burlando para evaluar los próximos pasos.

Desde el entorno legal de Peña señalaron que existía un contrato vigente. Burlando explicó: “Hay un contrato firmado en marzo y terminaba en diciembre”. Y agregó que las condiciones de salida no estaban relacionadas con un episodio como el ocurrido. El abogado también sostuvo que la situación fue dolorosa para la actriz y destacó que ella había salido rápidamente a pedir disculpas.

La versión de una posible demanda apareció después de que Peña realizara su descargo público y asumiera parte de la responsabilidad por la difusión del dato falso. La conductora había explicado que la información le llegó desde la producción y que confió en que estaba chequeada, aunque reconoció el impacto generado por sus palabras.