Escándalo en Gran Hermano: denuncian a Santiago del Moro de "estafar a la gente"

La histórica participante de Gran Hermano 2007 Nadia Epstein irrumpió en la escena mediática con declaraciones explosivas . La exconcursante no se guardó nada y lanzó fuertes opiniones, centrando gran parte de sus críticas en la figura de Santiago del Moro , a quien acusó directamente de estar al frente de lo que considera una "estafa a la gente" en relación con el sistema de votaciones.

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Para Epstein, el programa ha perdido por completo su ADN original , aquel que lo consolidó como un fenómeno de audiencia basado en el aislamiento de sus jugadores. En sus palabras, el certamen actual se convirtió en una "cagada" donde el juego ha dejado de tener su esencia; incluso cuestionó con dureza la dinámica de los ingresos y egresos constantes , calificando a la casa como una "puerta giratoria" donde los participantes entran y salen sin ninguna restricción.

El foco de su indignación también apuntó hacia el conductor del ciclo, a quien describió bajo su impronta particular al señalar en diálogo con Siempre primicias, puntualmente en comunicación con Nacho Rodríguez, Naiara Vecchio y Tati Boleas: "Es del Moro siendo del Moro ".

La exintegrante de la casa más famosa del país sostuvo que es "ridículo" cómo se maneja la producción con las placas de nominación , argumentando que resulta una falta de respeto hacia el espectador que paga por votar a un concursante para que abandone el juego, solo para verlo regresar a las pocas semanas mediante decisiones arbitrarias.

Además de arremeter contra la organización, Nadia aprovechó para recordar rencores con su antigua rival, Marianela Mirra , a quien criticó duramente tras asegurar que "el tiempo le dio la razón" respecto a la personalidad de la ganadora de su edición. En ese mismo sentido, confesó que su vínculo con el programa es casi nulo hoy en día, ya que le genera rechazo ver en qué se ha transformado el formato que ella misma supo vivir y disfrutar en el pasado.

Finalmente, la exparticipante aclaró los motivos de su ausencia en los debates televisivos, revelando que su decisión pasó por una cuestión contractual al no alcanzar un acuerdo económico. Aunque admitió que su único interés en participar recientemente fue por el cariño personal que le tiene a Coty Romero, sentenció que no tiene intenciones de formar parte de una estructura.

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La expectativa dentro de la casa más famosa del país alcanzó su punto máximo tras configurarse una de las placas de nominados más picantes de la presente edición. Un total de cinco participantes quedaron en la cuerda floja y deberán someterse al veredicto del público, en una gala que promete modificar drásticamente la convivencia y las estrategias de los distintos grupos que conviven en el reality.

La lista definitiva quedó integrada por Catalina “Titi” Tcherkaski, Steffany “Campanita” Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel “Manu” Ibero y Sol Abraham. Todos ellos deberán rearmar sus alianzas contrarreloj para cosechar el apoyo digital de los espectadores y evitar el temido pasillo de salida en la próxima emisión.

Este exigente escenario de cinco jugadores deja un panorama completamente abierto donde la tensión va en aumento dentro del certamen. Con las votaciones telefónicas en marcha, se espera una definición sumamente reñida y polarizada, ya que ningún competidor tiene garantizada su continuidad en la competencia.