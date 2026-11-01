Candelaria Tinelli se quejó de la vida amorosa de su padre: "Siempre quedamos nosotras como las insoportables"

Cande Tinelli se sumó este fin de semana a “Dale Match”, el flamante ciclo de streaming de Marcelo Tinelli en Infobae, y no pasó desapercibida: sorprendió al público con una fuerte frase sobre la vida amorosa de su padre. "Siempre quedamos nosotras como las insoportables", le reprochó a su padre.
La segunda hija del conductor se sentó en la mesa del streaming y, con ironía, le lanzó un reproche directo a su padre por sus vínculos amorosos. “Siempre quedamos nosotras como las que somos insoportables con las parejas de él, mientras que él queda en lugar de Sai Baba. Es increíble”, disparó.
“Yo abrazo el casamiento, abrazo la separación, soy un gran abrazador de todas las situaciones amorosas de mis hijas, y gracias a Dios tengo hijas que también han abrazado las situaciones mías”, le respondió con picardía Marcelo, pero Cande no se quedó atrás y lanzó: “Sí, tengo los manguitos rotadores a la miseria, abracé todo, no doy más”.
La última relación mediática del conductor fue con Milett Figueroa y llegó a su fin en octubre de 2026, tras meses de rumores de crisis y reencuentros. Ambos confirmaron públicamente la separación en buenos términos, destacando que mantienen una amistad. El desenlace estuvo marcado por la distancia entre Argentina y Perú y los compromisos profesionales de cada uno, mientras que la historia, nacida en Bailando 2023 y expuesta en el reality familiar, generó repercusiones mediáticas en ambos países.
Mientras estuvieron juntos, la relación entre Milett Figueroa y las hijas de Marcelo Tinelli (Micaela, Candelaria y Juana) estuvo atravesada por tensiones mediáticas y momentos de distancia, expuestos en el reality familiar y en distintas apariciones públicas.
Dale Match, el nuevo programa de Marcelo Tinelli
Se trata de una propuesta que combina humor, entretenimiento y actualidad. El conductor apuesta por renovar su vínculo con el público y recuperar el espíritu de algunos de sus ciclos más recordados.
Con una impronta que conecta la televisión tradicional con las plataformas digitales, el nuevo proyecto busca reunir distintas generaciones de espectadores. La propuesta tendrá un fuerte componente de nostalgia, pero también incorporará nuevas figuras y contenidos pensados para las audiencias actuales.
El nombre del ciclo recupera la esencia de VideoMatch, uno de los mayores éxitos de Tinelli en la televisión argentina. “El ‘dale’ me parece que tiene que ver con nosotros. Y el ‘match’ linkea mucho a la gente a un momento donde estaba bien, donde la pasaba bien”, explicó el conductor a Teleshow, al destacar el componente nostálgico de la propuesta.