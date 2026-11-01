Candelaria Tinelli se quejó de la vida amorosa de su padre: "Siempre quedamos nosotras como las insoportables" La hija de Marcelo no se guardó nada, cuestionó sin rodeos los vínculos de su padre con sus exparejas y dejó frases que encendieron el debate en redes sociales. Agregar C5N en









Candelaria Tinelli junto a su padre Marcelo.

Cande Tinelli se sumó este fin de semana a “Dale Match”, el flamante ciclo de streaming de Marcelo Tinelli en Infobae, y no pasó desapercibida: sorprendió al público con una fuerte frase sobre la vida amorosa de su padre. "Siempre quedamos nosotras como las insoportables", le reprochó a su padre.

La segunda hija del conductor se sentó en la mesa del streaming y, con ironía, le lanzó un reproche directo a su padre por sus vínculos amorosos. “Siempre quedamos nosotras como las que somos insoportables con las parejas de él, mientras que él queda en lugar de Sai Baba. Es increíble”, disparó.

“Yo abrazo el casamiento, abrazo la separación, soy un gran abrazador de todas las situaciones amorosas de mis hijas, y gracias a Dios tengo hijas que también han abrazado las situaciones mías”, le respondió con picardía Marcelo, pero Cande no se quedó atrás y lanzó: “Sí, tengo los manguitos rotadores a la miseria, abracé todo, no doy más”.

Redes sociales La última relación mediática del conductor fue con Milett Figueroa y llegó a su fin en octubre de 2026, tras meses de rumores de crisis y reencuentros. Ambos confirmaron públicamente la separación en buenos términos, destacando que mantienen una amistad. El desenlace estuvo marcado por la distancia entre Argentina y Perú y los compromisos profesionales de cada uno, mientras que la historia, nacida en Bailando 2023 y expuesta en el reality familiar, generó repercusiones mediáticas en ambos países.

Mientras estuvieron juntos, la relación entre Milett Figueroa y las hijas de Marcelo Tinelli (Micaela, Candelaria y Juana) estuvo atravesada por tensiones mediáticas y momentos de distancia, expuestos en el reality familiar y en distintas apariciones públicas.