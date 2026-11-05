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La emotiva despedida de Marcelo Tinelli a Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos: "Sorprendido"

El conductor invitó a su programa a Roberto Peña y a Rodrigo Vagoneta, los dos integrantes del emblemático trío cómico. "Era una persona hermosa”, recordó durante el homenaje.

Tinelli y una sentida despedida a Daniel Bifulco.

Tinelli y una sentida despedida a Daniel Bifulco.

Luego de conocerse la muerte de Daniel Bifulco, Marcelo Tinelli despidió con profunda emoción al humorista que formó parte durante muchos años del staff de VideoMatch con el grupo Los Jaimitos.

Candelaria Tinelli junto a su padre Marcelo.
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Al abordar la noticia, que lo sorprendió por la mañana, el conductor expresó en Infobae: “Me quedé sorprendido esta mañana. Me quedé muy triste”. A pesar de no mantener un vínculo cotidiano, el reciente reencuentro en la cobertura del Mundial en Estados Unidos, junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, había vuelto a unir sus caminos.

Sobre Bifulco, el conductor recordó: “Siempre me pareció una persona hermosa, con un sentido del humor y una alegría de vivir impresionante”. Dirigiéndose a Peña y Vagoneta, presentes en el estudio, agregó: “Gracias por todas esas risas que nos sacó”. Además, expuso el deseo al recordarlo: “Con una sonrisa porque es lo que él siempre me sacó a mí y nos sacó a un montón de personas”.

Durante la emisión, sus excompañeros de Los Jaimitos también compartieron sus testimonios. Con la voz quebrada, Roberto Peña destacó el sentimiento de Bifulco hacia Tinelli: “Él te quería mucho, te tenía un cariño muy grande”. Sobre la personalidad del comediante, añadió: “Queremos recordarlo con alegría, llevarlo en el corazón, con esa simpleza que tenía de la vida” y remarcó que “era una persona sencilla, con una alegría enorme y con ganas de divertir”.

En tanto, Rodrigo Vagoneta reveló las palabras de consuelo por parte de su entorno: Mi esposa me decía: ‘Pensá que vivió muy feliz, que siempre fue alegre, que hizo lo que quiso, que era libre’... Dani fue un hombre muy feliz. Quedémonos con eso también”. Para cerrar, le dedicó unas palabras directas a su amigo: “Te amamos, Dani. Un beso grande, papá”.

Peña cerró el homenaje evocando los inicios del trío cómico, cuando viajaban a grabar en Telefe: “Venía de Lanús en su auto, llegaba donde nosotros vivíamos con Rodrigo, nos tocaba timbre y decía: ‘Dale, vamos, que hay que ir a grabar’”.

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